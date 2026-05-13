Congo-Brazzaville/Congo-Kinshasa: Football - Le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe

13 Mai 2026
Les Dépêches de Brazzaville (Brazzaville)
Par Camille Delourme

Angleterre, demi-finale retour des play-offs, Championship.

Middlesbrough ne retrouvera pas la Premier League. Tenue en échec à domicile à l'aller (0-0), l'équipe d'Adilson Malanda est éliminée à Southampton au match retour (1-2, après prolongations).

Le défenseur central, arrivé du championnat Nord-américain en janvier, était titulaire et a été averti à la 78e minute.

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L'ancien joueur de Rodez est lié jusqu'en 2030 avec « Boro ».

France, quart de finale des play-offs, Ligue 2

Invaincu en Ligue 2 depuis le 7 novembre, Rodez poursuit sur sa dynamique en allant l'emporter 3-2 sur la pelouse du Red Star.

Dans les rangs audoniens, Josué Escartin était titulaire dans l'axe de la défense. S'il ne parvient pas à empêcher Arconte de se retourner pour donner l'égalisation à Baldé (29e min), c'est lui qui redonne l'avantage à son équipe à la 61e minute d'un tir du droit après une remise de Cabral.

Mais c'est bien l'équipe de Loni Laurent Quenabio et Raphaël Lipinski, titulaires en défense, qui se qualifie avec deux buts inscrits coup sur coup aux 67e et 69e minutes.

Les Ruthénois affronteront Saint-Etienne vendredi soir au tour suivant.

Le vainqueur défiera le 16e de Ligue 1.

Israël, 33e journée, 1re division

L'Hapoel Tel Aviv bat Petah Tikva 1-0 et revient provisoirement à trois points du troisième, le Maccabi Tel Aviv, qui affronte le Maccabi Haïfa, ce mercredi.

Fernand Mayembo était titulaire et porteur du brassard.

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