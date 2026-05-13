Cameroun: Eveline Kammegne - De l'audace et de l'énergie au service du pays

Présente le 18 avril dernier à Nantes, à l'occasion de la conférence de la diaspora camerounaise de France, Eveline Kammegne a marqué les esprits par son dynamisme, sa détermination et son engagement sans réserve en faveur du développement de son pays.

Eveline Kammegne incarne cette nouvelle génération de Camerounais de la diaspora qui entendent jouer un rôle actif dans la transformation socio-économique de leur pays. Au coeur des initiatives visant à contribuer au développement du Cameroun, elle se positionne comme une femme d'impact. Son parcours en France n'a pourtant pas été un long fleuve tranquille. Comme de nombreux Africains, elle a connu des hauts et des bas. Mais sa force de caractère et sa résilience lui ont permis de se réaliser pleinement. « On est d'abord sans papiers, ensuite on a le récépissé, après on a le travail et enfin une maison. Au-delà de tout, on se questionne sur son identité, sa personnalité et sur la manière avec laquelle on entend apporter sa pierre à la construction de la nation », aime-t-elle à rappeler.

C'est dans cette volonté d'agir qu'elle a intégré la section France de la Jeunesse Émergence et Républicaine du Cameroun (Jerc), où elle occupe les fonctions de cheffe des archives. Elle salue notamment le secrétaire général, Wilfried Njikam, qui l'a convaincue de devenir membre à part entière de cette organisation. Le clin d'oeil est adressé au président, Dieudonné Mbeleg, dont elle admire le leadership inspirant et entraînant. Elle n'oublie pas l'ex-président de la Jerc, Dr Édouard Betsem, « qui a balisé le chemin en nous laissant une bonne feuille de route. Et surtout la trésorière, Suzanne Asset, pour son dévouement et qui est l'une des plus anciennes de la Jerc France ».

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Son arrivée au sein du bureau de la Jerc est unanimement saluée par ses collègues, qui voient en elle un souffle nouveau, une présence fédératrice et une force de proposition précieuse. « C'est le fruit qui manquait dans le verger », confient certains. Consciente des responsabilités qui lui incombent, Eveline Kammegne s'investit avec passion et rigueur dans les missions qui lui sont confiées. « Mon plus grand voeu est que les membres mutualisent leurs énergies afin que la Jerc soit non seulement une force de proposition, mais aussi une véritable passerelle entre la France et le Cameroun ».

À titre individuel, elle apporte également son soutien aux résidents de l'orphelinat Magnificat à Douala. « On ne peut pas prétendre développer son pays si l'on n'est pas aux côtés des plus vulnérables », déclare-t-elle. Dans le même esprit, l'une de ses priorités est d'achever la construction de sa clinique dans cette ville afin de prendre en charge des personnes âgées à travers la médecine traditionnelle chinoise, un écosystème dans lequel elle devient énergéticienne. Diplômée de l'Université de Beijing et de l'école NTC à Paris 8e, Eveline Kammegne affirme disposer, en tant que jumelle, de prédispositions naturelles pour les soins. « J'ai commencé à utiliser mon énergie à l'âge de six ans », déclare-t-elle. Aujourd'hui, elle s'investit activement dans la transmission de cette pratique médicale au Cameroun.