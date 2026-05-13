Togo: Derniers préparatifs

13 Mai 2026
Togonews (Lomé)

Le compte à rebours est lancé. 2 424 pèlerins togolais s'envoleront vers La Mecque à bord de sept vols programmés entre le 14 et le 18 mai 2026, pour accomplir le Hadj, cinquième pilier de l'Islam et obligation spirituelle majeure pour tout musulman en ayant les moyens.

Le quota est fixé par les autorités saoudiennes.

Chaque pèlerin recevra un kit individuel comprenant un sac sécurisé, une gourde, des masques et divers accessoires. Une assurance maladie et une assurance vie couvrant l'ensemble des pèlerins togolais a été mise en place,.

Le Hadj 2026 est prévu autour du 25 au 30 mai, selon les estimations basées sur le calendrier lunaire islamique.

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