Togo: Feuille de route - Fin des consultations à Lomé

13 Mai 2026
Togonews (Lomé)

Le Togo co-construit son avenir. Le gouvernement a lancé en début de semaine les consultations pour l'élaboration de la feuille de route gouvernementale 2026-2031, avec deux séances tenues simultanément : l'une avec les partenaires techniques et financiers (PTF), l'autre avec le secteur privé.

Les deux rencontres ont été présidées par Sandra Ablamba Johnson, secrétaire générale de la présidence du Conseil, en présence notamment de Coumba Sow, coordonnatrice résidente du Système des Nations Unies (SNU), et d'Antonius Verheijen, représentant résident de la Banque mondiale. Du côté du privé : la CCI Togo, le Conseil national du patronat et l'Association des grandes entreprises.

La nouvelle roadmap s'articule autour du triptyque annoncé par Faure Gnassingbé le 27 avril dernier : Protéger la nation et renforcer sa résilience, Rassembler autour de la cohésion et de l'inclusion, Transformer l'économie pour la rendre plus compétitive face aux défis du XXIe siècle.

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