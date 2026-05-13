Afrique de l'Ouest: Experts togolais au sein des commissions

13 Mai 2026
Togonews (Lomé)

L'Union des fédérations Ouest-Africaines de Football Zone B (UFOA B), qui regroupe le Bénin, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Niger, le Nigeria et le Togo, vient d'intégrer trois Togolais à ses instances.

Le juge Dodzi Gbadoe prend la présidence de la Commission d'appel. Kokou Atsou intègre la Commission des arbitres, tandis que Pafio Dobou rejoint celle du développement.

L'UFOA B organise des tournois régionaux, des compétitions de jeunes, des championnats féminins et des formations pour arbitres et entraîneurs

Elle sert aussi à développer le football ouest-africain et à préparer les équipes aux compétitions de la CAF et de la FIFA.

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