Afrique de l'Ouest: Lomé, hub du commerce africain

La 21e édition de la Foire internationale de Lomé (FIL) aura lieu du 27 novembre au 13 décembre 2026 sous le thème « Lomé, hub du commerce et des investissements en Afrique ».

Le ministre délégué chargé de l'Énergie, Robert Koffi Messan Eklo, a qualifié cette édition de « foire de la résilience », en écho à un contexte économique national et mondial marqué par les incertitudes.

Depuis plus de deux décennies, la FIL s'est imposée comme un carrefour d'opportunités en Afrique de l'Ouest, réunissant professionnels et grand public.

Cet événement est organisé par le CETEF (Centre des expositions et des Foires).