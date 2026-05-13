Nigeria: Le père Nathaniel Asuwaye, enlevé en février, a été libéré

Abuja — Le père Nathaniel Asuwaye, enlevé le 7 février 2026 (voir Fides 8/2/2026), a été libéré.

C'est ce qu'a annoncé aux fidèles le diocèse de Kafanchan dans un communiqué daté du 12 mai : « C'est avec une profonde gratitude envers Dieu que nous annonçons la libération du père Nathaniel Asukae, après trois mois de captivité. » « Nous sommes heureux de vous informer - poursuit le communiqué parvenu à l'Agence Fides - que le père Nathaniel est désormais en sécurité et reçoit les soins nécessaires. Son état est stable, il est de bonne humeur et vous remercie pour vos prières et votre soutien. »

Le père Nathaniel, curé de l'église de la Sainte-Trinité à Karku, dans la zone de gouvernement local de Kaura, dans l'État de Kaduna, avait été enlevé par des hommes armés dans son presbytère avec dix paroissiens aux premières heures du 7 février (voir Fides 8/2/2026). Au moins trois personnes avaient été tuées lors de l'attaque.

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« À la suite de cet enlèvement, rappelle le diocèse, nous avons invité les fidèles à prier pour sa libération. » « Fin avril, nous avons consacré le mois de mai à des prières incessantes lors de nos dévotions annuelles et d'autres moments de prière, en particulier pendant la messe » (voir Fides, 6 mai 2026). « Dieu, qui n'abandonne pas ceux qui portent son nom et l'invoquent, a exaucé nos prières et a accordé le retour sain et sauf du père Nathaniel », conclut la note signée par le père Jacob Shanet, chancelier diocésain.

À l'heure actuelle, on est sans nouvelles du sort des 10 personnes enlevées avec le prêtre.

Avec la libération du père Nathaniel, au moins deux autres prêtres restent aux mains de leurs ravisseurs. Il s'agit du père Joseph Igweagu, du diocèse d'Aguleri, dans l'État d'Anambra, enlevé le 12 octobre 2022 (voir Fides 18/10/2022) ; et du père Emmanuel Ezema, du diocèse de Zaria, dans l'État de Kaduna, enlevé le 2 décembre 2025 (voir Fides 4/12/2025).