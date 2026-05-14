Afrique: Ouverture du 15e forum des chefs d'état-major des armées de l'air africaines

Le ministre de la Défense nationale, Khaled Sehili, a indiqué, mercredi, que l'organisation du 15e forum des chefs d'état-major des armées de l'air s'inscrit dans le cadre des efforts de la Tunisie visant à renforcer l'action commune entre les pays africains et à promouvoir la coopération militaire entre eux, compte tenu de la communauté du destin et des défis partagés.

Il a souligné que la sécurité et la stabilité du continent exigent l'adoption d'une approche efficace, efficiente et solidaire dans ce domaine.

S'exprimant mercredi à Tunis à l'ouverture des travaux du forum, organisé conjointement par l'armée de l'air tunisienne et le commandement aérien américain pour l'Europe et l'Afrique, le ministre a expliqué que cet événement ne constitue pas seulement une rencontre technique, mais représente également une plateforme stratégique destinée à examiner les moyens de développer la coopération africaine et de renforcer les capacités militaires afin de suivre les mutations rapides et les défis actuels.

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Il s'agit d'une occasion importante pour aborder plusieurs questions liées à la réalité opérationnelle des forces aériennes africaines, notamment en matière de suivi des évolutions technologiques, de modernisation des flottes aériennes, de développement des méthodes de formation et d'entraînement, ainsi que d'exploitation de l'intelligence artificielle et des bases de données pour améliorer les systèmes de commandement, de contrôle et de communication, avec un accent particulier sur les domaines spatial et cybernétique, a-t-il fait observer.

Le ministre a ajouté que cette manifestation permettra également aux participants de découvrir les capacités de l'armée de l'air tunisienne dans les domaines de la formation et de l'entraînement au sein des établissements d'enseignement et des centres militaires spécialisés, ainsi que leur conformité aux normes internationales les plus récentes, réaffirmant à cette occasion la volonté de la Tunisie de poursuivre son ouverture sur son environnement africain.

Il a par ailleurs souligné que la Tunisie continuera à ouvrir ses établissements de formation aux armées des pays frères et amis afin de favoriser l'échange d'expertises et de faire connaître l'expérience tunisienne, dans la perspective de mettre en place un centre régional de formation et d'entraînement dans le domaine de l'aviation militaire.

Le ministre de la Défense a également salué le soutien des partenaires internationaux, notamment des États-Unis, aux efforts africains dans ce domaine, appelant à renforcer davantage les relations de coopération fondées sur la confiance et le respect mutuel, au service de la sécurité et de la stabilité du continent africain.

De son côté, le chef d'état-major de l'armée de l'air tunisienne, le général de corps armé Mohamed Hajjem, a souligné à cette occasion que le forum est de nature à fournir les éléments essentiels permettant de suivre les nouvelles réalités et leurs enjeux actuels et futurs, ainsi que de faire face, efficacement, aux défis et menaces pesant sur la sécurité et la stabilité du continent africain et la sûreté de son espace aérien.

Il a précisé que le forum, placé sur le thème « optimiser le potentiel opérationnel des forces aériennes africaines » repose principalement sur l'importance de la formation et de l'entraînement.

Et d'affirmer que la réalisation des objectifs de la rencontre passe nécessairement par le développement et le renforcement des mécanismes de travail de l'Association of African Air Forcess (AAAF), ainsi que par le soutien et l'accompagnement de ses partenaires stratégiques dans ce domaine.