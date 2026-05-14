Tunisie: Jusqu'à 38 ans de prison dans l'affaire de la cellule de planification d'assassinats de personnalités publiques

La chambre criminelle spécialisée dans les affaires de terrorisme près du tribunal de première instance de Tunis a prononcé, mardi soir, des peines de prison allant de 2 à 38 ans à l'encontre de plusieurs accusés dans l'affaire médiatiquement connue sous le nom de « cellule de surveillance, de recrutement et de planification de l'assassinat de journalistes, magistrats, responsables politiques et personnalités nationales », parmi lesquels figure le martyr Chokri Belaid.

Les accusés ont écopé des peines suivantes :

Fathi Dammak : 38 ans de prison

Mohamed Sadok Dammak : 29 ans de prison avec exécution immédiate

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Kaïs Baccar : 20 ans de prison

Ali Ferchichi : 22 ans de prison

Belhassan Nakkach : 30 ans de prison

Kamel El Aïfi : 16 ans de prison avec exécution immédiate

Mustapha Khedher: 16 ans de prison avec exécution immédiate

Hichem Cherbib : 16 ans de prison avec exécution immédiate

Taher Boubahri : 16 ans de prison avec exécution immédiate

Jamal Nefzi : 2 ans de prison

Sami Hichri : 2 ans de prison

Selon une source judiciaire jointe par l'agence TAP, le tribunal a également décidé de soumettre tous les condamnés à une surveillance administrative pendant cinq ans, à l'exception de Jamal Nefzi et Sami Hichri.

Les charges retenues portent, notamment, sur l'adhésion à une organisation à caractère terroriste ainsi que sur la préparation et la fourniture d'armes au profit de personnes en lien avec des crimes terroristes.