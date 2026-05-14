Tunisie: Décès de l'historien francophone Khalifa Chater

13 Mai 2026
La Presse (Tunis)

L'historien et universitaire tunisien Khalifa Chater, figure majeure de la recherche en langue française sur l'époque moderne et contemporaine du pays, est décédé mercredi à l'âge de 90 ans.

Le ministère des Affaires culturelles a salué dans un communiqué publié en fin d'après-midi, la mémoire d'un « érudit » et présenté ses condoléances à la communauté intellectuelle tunisienne.

Professeur émérite à la Faculté des sciences humaines et sociales de Tunis depuis 1972, l'unversitaire a consacré sa carrière à l'étude des mutations sociales, politiques et précoloniales de la Tunisie au XIXe siècle.

Figure de proue de l'école historique francophone tunisienne post-indépendance, le chercheur était titulaire d'un doctorat de 3e cycle (1974) et d'un doctorat d'État (1981) obtenus à l'Université de la Sorbonne à Paris.

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Au-delà de son parcours académique, le chercheur a dirigé plusieurs grandes institutions culturelles et documentaires du pays. Il a notamment été à la tête du Centre culturel international d'Hammamet (1978), de l'Institut supérieur de documentation (1987-1996) et directeur général de la Bibliothèque nationale de Tunisie de 1997 à 2002.

L'historien laisse derrière lui de nombreux ouvrages de référence rédigés en français. Les éditions de l'Université de Tunis ont publié ses premiers travaux majeurs : « Insurrection et répression dans la Tunisie du XIXe siècle » en 1978, puis « Dépendance et mutations de la Tunisie précoloniale (1815-1857) » en 1984.

Ses recherches récentes s'étaient tournées vers le XXe siècle avec « L'ère Bourguiba : L'histoire et les révélations », publié en 2021 chez AC Éditions, avant la parution en 2025 de son ultime ouvrage, « La dynastie husseinite (1705-1957) », aux éditions Nirvana.

Le chercheur présidait depuis 2008 la Commission de stratégie de la traduction pour la promotion de la présence culturelle tunisienne sur la scène culturelle mondiale, rattachée à l'Institut de traduction de Tunis.

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