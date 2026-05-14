Sénégal: La 34e édition du festival international de jazz de Saint-Louis officiellement lancée

Saint-Louis — La 34e édition du festival international de jazz de Saint-Louis (nord) a été officiellement lancée, ce mercredi soir, en présence d'autorités administratives et culturelles, de partenaires, d'artistes, ainsi que de nombreuses personnalités invitées, a constaté l'APS.

L'évènement s'est déroulé à Kër Thiane, un grand hangar situé au sud de l'île avec comme pays invité d'honneur la Côte d'Ivoire.

Dans son allocation, le secrétaire d'État à la Culture, aux Industries créatives et au Patrimoine historique, Bakary Sarr, s'est dit heureux de procéder à l'ouverture officielle de la 34e édition du festival de jazz.

Il a souligné que la culture constitue un véritable levier de développement pour le pays et que le festival de jazz en constitue un puissant écosystème.

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Le chef de la délégation ivoirienne, Koffi Amani, s'est dit heureux de prendre part à cette 34e édition avant de procéder à la remise de deux pagnes tissés, l'un au secrétaire d'État Bakary Sarr, l'autre au maire de la ville, Mansour Faye.

Prononçant son discours, le président de l'association Saint-Louis Jazz a insisté sur les liens forts entre la ville historique de Saint-Louis et les racines du jazz.

"La culture est un levier de souveraineté. Saint-Louis est une ville qui porte en elle des racines du jazz. À Saint-Louis, le jazz n'est pas un invité, il est chez-lui", a-t-il fait savoir.

Il a ainsi magnifié la présence de la délégation ivoirienne et a exprimé sa gratitude à l'État du Sénégal, à la ville de Saint-Louis, entre autres, partenaires pour leur accompagnement.

Il a par également rendu hommage à ses prédécesseurs, dont le président d'honneur de l'association Saint-Louis Jazz, Me Ibrahima Diop.

Mansour Faye, maire de la ville de Saint-Louis, a souligné que ce festival est bien plus qu'un rendez-vous culturel, mais un patrimoine pour la cité, réaffirmant l'engagement de la commune à soutenir ce festival.

De nombreuses personnalités ont assisté à la cérémonie de lancement officiel du 34e Festival international de jazz de Saint-Louis, dont l'ambassadrice du Royaume-Uni au Sénégal et en Guinée-Bissau, Carine Roberts, la directrice déléguée de l'Institut français de Saint-Louis, Sarah Camara, et l'adjointe au gouverneur chargée du développement, Khoudia Lèye.

Le pianiste polonais Kuba Stankiewicz et son groupe vont se produire ce soir, à partir de 21 heures, sur la scène In de la place Baya, pour la soirée d'ouverture.

Le festival de jazz de Saint-Louis est également rythmée par une foire artisanale et commerciale internationale, avec des exposants venus de différents pays africains tels que le Mali, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Niger, le Cameroun, le Maroc, la Mauritanie, entre autres.

L'affiche de cette 34e édition, signée par l'artiste plasticien Baye Mballo Kébé, met en lumière l'identité de la cité tricentenaire avec trois symboles forts de Saint-Louis : le pont Faidherbe, les briques rouges de l'ancien Ndar et un trompettiste, illustrant l'esprit jazz de la ville.

Organisé depuis 1992, le festival de jazz de Saint-Louis est l'un des évènements phares de l'agenda culturel sénégalais. Depuis 2016, il figure au catalogue des plus importants festivals de jazz au monde.

Sa notoriété a été bâtie par le passage de plus de 250 musiciens de renommée internationale, parmi lesquels le Camerounais Manu Dibango (1933-2020), les Américains Lucky Peterson (1964-2020), Randy Weston (1926-2018) et Marcus Miller, les Sénégalais Cheikh Lô, Baaba Maal, Youssou Ndour, Alune Wade, Hervé Samb, etc.