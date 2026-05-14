Togo: Biens spoliés - Berlin veut 'assumer' ses responsabilités

Au Togo, la visite de Serap Güler relance la question de la restitution des biens culturels spoliés pendant la colonisation allemande.

La vice-ministre allemande des Affaires étrangères, Serap Güler, a effectué une visite au Togoce mardi (13.05). La visite de la diplomate allemande à Lomé avait plusieurs volets diplomatiques et sécuritaires. Les échanges avec les autorités togolaises ont porté sur les relations bilatérales, la situation dans le Sahel et la menace terroriste dans le golfe de Guinée.

Mais un autre sujet a retenu l'attention : celui de la restitution des biens culturels africains et des restes humains issus de la colonisation allemande.

Ainsi, la vice-ministre allemande des Affaires étrangères, Serap Güler, a évoqué, avec les autorités togolaises et des experts spécialisés, la question de la restitution des oeuvres et des restes humains emportés durant la période coloniale. Un sujet chargé d'histoire, de mémoire... mais aussi d'attentes.

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"Assumer nos responsabilités"

Selon Serap Güler, "c'était un sujet particulièrement sensible ici au Togo, en raison du passé colonial de notre pays, et nous sommes prêts à assumer notre responsabilité historique à cet égard. Une réunion a également eu lieu aujourd'hui à ce sujet. J'ai échangé avec différents experts sur ce thème et nous sommes prêts à apporter notre contribution".

La visite a été appréciée par Kokou Azamede, maître de conférences en études germaniques à l'Université de Lomé (UL), spécialisé dans l'histoire coloniale et les relations germano-togolaises.

Selon lui, cette visite souligne l'engagement du gouvernement fédéral allemand à ouvrir le dialogue sur le passé colonial allemand au Togo et surtout sur la question de la restitution des biens culturels.

Kokou Azamede explique qu'"elle est venue s'enquérir de l'état de la question dans la société togolaise et de l'évolution des mesures que l'État togolais prend dans ce sens. Sa présence est une occasion de reposer la question de la mémoire coloniale au Togo et d'ouvrir le débat sur l'héritage de ce passé dans nos communautés, et surtout d'aborder la question du retour du patrimoine culturel, illégalement acquis, avec tout ce qui en découle, à savoir un dialogue sur les formes de réparation possibles".

De nouvelles structures pour la restitution des biens

Berlin affirme vouloir poursuivre le dialogue avec les pays africains concernés et assumer sa responsabilité historique. Et Serap Güler a présenté le nouveau Conseil de coordination pour la restitution des biens culturels et des restes humains issus des contextes coloniaux, récemment créé en Allemagne et qu'elle préside.

Elle a également salué la décision du Togo de mettre en place un comité national chargé des questions de restitution des biens culturels.

Serap Güler a déclaré que "nous attendons avec impatience, curiosité et joie la création de la commission au Togo afin de pouvoir, ici aussi, aller de l'avant de manière décisive."

Pour la ministre, cette structure pourrait permettre d'accélérer les discussions et les démarches autour du retour d'objets culturels et de restes humains conservés en Europe.