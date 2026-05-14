Afrique: Revue de presse de l'Afrique francophone du 14 mai 2026

revue de presse

Afreximbank et l'Égypte en ordre de marche pour les Assemblées annuelles d'El Alamein

À quelques semaines des 33èmes Assemblées annuelles d'Afreximbank (AAM2026), prévues du 21 au 24 juin 2026 à El Alamein, en Égypte, le message livré lors du media briefing organisé ce jour est sans ambiguïté : l'Afrique ne peut plus attendre que le monde s'ouvre à elle. Elle doit s'ouvrir à elle-même.

Le Dr George Elombi, Président et Président du Conseil d'Administration d'Afreximbank, a ouvert la séance en dressant le bilan d'une institution dont les actifs et garanties ont atteint 49,4 milliards de dollars.

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Un chiffre qu'il a présenté non pas comme une fin en soi, mais comme la démonstration d'un outil au service d'une conviction : « Nous n'avons pas créé Afreximbank pour faire du banking. Le banking était l'instrument. Notre mission, c'est de défendre la dignité de l'Africain où qu'il soit, et cette défense doit venir de l'intérieur», a-t-il déclaré. [Source allAfrica]

Nigéria: 75 ans de prison pour un ex-ministre de l'énergie

La justice nigériane a condamné l'ancien ministre de l'Énergie, Saleh Mamman, à 75 ans de prison pour détournement de fonds et blanchiment d'argent liés à des projets hydroélectriques.

Selon la Commission nigériane des crimes économiques et financiers (EFCC), l'ex-ministre a été reconnu coupable d'avoir blanchi près de 33,8 milliards de nairas, soit environ 24,6 millions de dollars. La décision a été rendue mercredi par la Haute Cour fédérale d'Abuja.

Saleh Mamman, qui occupait le poste de ministre de l'Énergie entre 2019 et 2021 sous la présidence de Muhammadu Buhari, a été condamné par contumace. Il devient ainsi le premier ancien ministre du gouvernement Buhari à être emprisonné pour corruption. [Source Africanews]

Le Mali engage une nouvelle réforme de son administration fiscale

Le gouvernement a adopté, lors du Conseil des ministres du 13 mai 2026, plusieurs projets de décret portant sur l'organisation, le fonctionnement et le cadre organique de la Direction générale des Impôts (DGI).

La réorganisation intervient dans un contexte où l'État compte mobiliser 1 537 milliards de FCFA de recettes fiscales en 2026.

Selon le communiqué officiel, ces nouveaux textes ont pour objectif de corriger les insuffisances relevées dans l'application des décrets de 2019 qui encadraient jusque-là l'administration fiscale. Ils doivent également permettre à la DGI de disposer, au cours des cinq prochaines années, des ressources humaines nécessaires à l'accomplissement de ses missions. [Source Apanews]

Ethiopie : Emmanuel Macron annonce à Addis Abeba une conférence de soutien au fonds de paix de l'UA

En visite au siège de l'Union africaine, Emmanuel Macron a promis, mercredi 13 mai, l'organisation à Paris d'une conférence internationale destinée à financer les efforts de paix africains et renforcer les capacités de médiation du continent.

En déplacement à Addis Abeba, ultime étape de sa tournée africaine, Emmanuel Macron a annoncé mercredi la tenue à Paris, d'ici la fin de l'année, d'une conférence internationale consacrée au financement du Fonds pour la paix de l'Union africaine (UA).

L'objectif est de « lever des fonds supplémentaires et mobiliser de nouveaux partenaires publics et privés » afin de soutenir les opérations de paix africaines. Le président français a défendu des « solutions africaines » aux crises du continent, estimant que « les problèmes africains doivent avant tout être réglés, coordonnés, par l'Afrique ». [Source Africa Radio]

Gambie : Plus de 163 000 emplois créés en trois ans, le gouvernement met en avant ses réformes

Le gouvernement gambien a franchi un cap symbolique. Entre 2023 et 2026, plus de 163 000 emplois ont été créés dans le pays, selon un rapport national sur le marché du travail publié mercredi. Un chiffre qui dépasse l'objectif présidentiel de 150 000 postes, fièrement annoncé par Adama Barrow. Mais derrière ce bilan comptable, la réalité du travail décent reste à interroger.

Le document, intitulé « The Gambia Labour Market: Progress and Trends », a été produit par le Bureau gambien des statistiques (GBoS) avec l'appui de l'Organisation internationale du Travail (OIT) et de la Banque mondiale. Il révèle une progression notable du taux de participation à la population active, passé de 43,6 % à 54,5 % sur la période.

Le taux de chômage a reculé de 7,6 % à 6,2 %, tandis que le sous‑emploi global a baissé de 31,6 % à 23,6 %. Des indicateurs en apparence réjouissants, mais qui masquent encore une précarité massive. [Source Africapresse]

Procès libyen : En appel, le parquet général requiert de nouveau sept ans de prison contre Nicolas Sarkozy

La cour d'appel doit rendre son arrêt le 30 novembre. Commencé le 16 mars, le procès s'achèvera dans deux semaines, après les plaidoiries des avocats des dix prévenus.

En conclusion d'un réquisitoire de trois jours, l'accusation a de nouveau réclamé en appel, mercredi 13 mai, la condamnation à sept ans de prison de Nicolas Sarkozy, soit deux ans de plus que la peine qui avait finalement été prononcée en première instance pour le présumé financement libyen de sa campagne présidentielle victorieuse de 2007.

Sa condamnation par le tribunal correctionnel de Paris avait fait de Nicolas Sarkozy le premier président écroué dans l'histoire de la République ; il avait passé vingt jours derrière les barreaux. [Source Le Monde Afrique]

Est de la RDC: L'organisation Human Rights Watch accuse le M23 d'exactions à Uvira

Dans l'est de la RDC, alors que l'AFC/M23 - soutenu par le Rwanda – s'est retiré cette semaine de plusieurs localités de la plaine de la Ruzizi et des hauts plateaux dans le sud Kivu, l'organisation de défense des droits de l'homme Human Rights Watch (HRW) accuse le groupe armé et les forces rwandaises d'exactions lors de la prise et l'occupation d'Uvira en décembre 2025.

Le M23 et des éléments des forces rwandaises sont entrés dans Uvira (RDC) le 10 décembre 2025 après plusieurs jours de combats contre l'armée congolaise - et les milices wazalendo alliées - et ont occupé la ville pendant un mois. Selon HRW, leurs combattants y ont commis de graves violations du droit international humanitaire, dont beaucoup constituent des crimes de guerre. [Source RFI]

Environ 2 500 participants attendus à l'Africa CEO Forum 2026, à Kigali

Environ 2 500 participants, dont des chefs d'État et des investisseurs, prendront part à la 13e édition de l'Africa CEO Forum, l'une des plus grandes rencontres du secteur privé africain, prévu jeudi et vendredi à Kigali, la capitale du Rwanda, a-t-on appris de plusieurs médias.

''Évoluer ou échouer : pourquoi le capitalisme africain doit unir ses forces ?'' est le thème de ce forum. Jeune Afrique Media Group et la Société financière internationale, l'institution chargée du financement du secteur privé au groupe de la Banque mondiale, prennent part à son organisation.

Les participants vont examiner les principaux enjeux économiques de l'Afrique, dans le but de renforcer les opportunités d'investissement et de coopération sur le continent, affirme l'Agence mauritanienne d'information (AMI), citant les organisateurs. [Source Agence de Presse Sénégalaise]

Gabon : 11 milliards investis par la SEEG pour la remise en service de l'usine hydroélectrique de Bongolo

La Société d'énergie et d'eau du Gabon (SEEG) poursuit son vaste programme de modernisation des infrastructures énergétiques nationales. C'est dans ce contexte que l'entité publique a entamé la remise progressive en service de l'usine hydroélectrique de Bongolo. Après près de trois années d'arrêt complet pour des travaux de réhabilitation, la centrale amorce désormais son retour progressif dans le réseau interconnecté de la Louétsi.

Les travaux engagés par la SEEG ont déjà permis de moderniser et de sécuriser cette infrastructure stratégique devenue indispensable pour l'alimentation énergétique de plusieurs villes. Selon l'entreprise, un investissement global de près de 11 milliards de FCFA a été mobilisé afin de remettre l'ouvrage à niveau.

À terme, le barrage de Bongolo devrait retrouver sa capacité initiale de production estimée à 5 mégawatts, contre seulement 2,5 mégawatts exploités au cours des dix dernières années en raison du vieillissement des équipements et du manque d'entretien accumulé au fil du temps. [Source GabonMediaTime]

Saint-Louis Jazz 2026 : La 34e édition officiellement lancée sous le signe de la souveraineté culturelle

Le coup d'envoi de la 34e édition du Festival International de Jazz de Saint-Louis a été donné ce mercredi 13 mai 2026. La cérémonie d'ouverture, organisée au sud de l'île tricentenaire, a réuni un prestigieux parterre de personnalités, dont le Secrétaire d’État à la Culture, Bakary Sarr, et le maire de la ville, Mansour Faye. Cette année, la Côte d’Ivoire est à l'honneur, marquant une nouvelle étape dans l'intégration culturelle africaine à travers ce rendez-vous devenu un écosystème économique et patrimonial majeur.

Lors de son allocution, Bakary Sarr a souligné que la culture constitue un véritable moteur de développement pour le Sénégal.

Une vision partagée par le président de l’association Saint-Louis Jazz, Idrissa Bengeloun, qui a rappelé avec force : « La culture est un levier de souveraineté. À Saint-Louis, le jazz n’est pas un invité, il est chez lui ». En hommage à cet ancrage historique, le chef de la délégation ivoirienne, Koffi Amani, a symboliquement offert des pagnes tissés aux autorités locales, scellant ainsi l'amitié entre les deux nations. [Source Ndarinfo]