Ethiopie: Comment le pays et la France construisent un avenir fondé sur l'innovation, et la coopération

Le Premier ministre Abiy Ahmed a officiellement accueilli mercredi le président français Emmanuel Macron au Palais national, site emblématique, alors que le chef d'État français débutait sa nouvelle visite officielle en Éthiopie, symbole du renforcement constant des relations entre les deux pays.

En partageant des images de la cérémonie d'accueil au Palais national, le Premier ministre Abiy a indiqué sur les réseaux sociaux qu'il avait officiellement reçu le président Macron, dont cette récente visite illustre l'intérêt stratégique grandissant de la France pour l'Éthiopie ainsi que pour toute la région de la Corne de l'Afrique.

Les deux dirigeants se sont ensuite rendus au Musée des sciences d'Éthiopie, où les échanges ont porté sur l'innovation, la technologie et les futures perspectives de coopération. Dans une autre publication diffusée sur les réseaux sociaux après cette visite, le Premier ministre Abiy a affirmé que l'Éthiopie et la France « avancaient vers l'avenir », qualifiant la visite du Musée des sciences de reflet de l'engagement commun des deux pays en faveur de l'innovation et du progrès technologique.

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En recevant le président Macron pour sa troisième visite officielle en Éthiopie, le Premier ministre Abiy a déclaré que l'amitié entre la France et l'Éthiopie « parlait d'elle-même », soulignant que les relations bilatérales continuaient à se renforcer.

Au-delà des cérémonies officielles, cette visite a conduit à des résultats diplomatiques tangibles. Les deux dirigeants ont tenu des discussions bilatérales approfondies au Palais national, abordant de nombreuses questions d'intérêt commun.

Parmi les principaux accords signés figure un prêt de 54,6 millions d'euros destiné au programme éthiopien pour les énergies renouvelables, intégrées et durables ainsi que pour la numérisation, qui devrait appuyer la transition énergétique verte et le programme national de transformation numérique.

D'autres accords de coopération ont aussi été conclus, renforçant les partenariats dans les domaines du développement durable, de l'énergie et de la modernisation technologique.

La récente visite de Macron intervient à une période où les relations entre l'Éthiopie et la France connaissent une dynamique remarquable dans les domaines politique, économique, culturel et du développement.

Les relations entre les deux pays remontent au XIXe siècle, lorsque l'Éthiopie et la France ont signé le Traité d'amitié et de commerce en 1843. Des relations diplomatiques officielles ont été établies en 1897 après des accords conclus entre l'empereur Ménélik II et le représentant français Léonce Lagarde.

Cette même année a également marqué le début de la construction de la ligne ferroviaire historique Djibouti-Addis-Abeba, l'un des premiers grands partenariats d'infrastructures entre l'Éthiopie et la France. La France a ensuite ouvert sa légation diplomatique à Addis-Abeba en 1907 sur un terrain accordé par l'empereur Ménélik II.

Tout au long du XXe siècle, la coopération s'est élargie au développement des infrastructures, aux réformes juridiques, à l'éducation, à l'administration et aux échanges culturels. L'une des étapes les plus importantes est survenue en 1966, lorsque l'ancien président français Charles de Gaulle s'est rendu à Addis-Abeba, conduisant à la signature d'une convention culturelle encore appliquée aujourd'hui.

Les relations sont entrées dans une nouvelle phase en 2018, après l'arrivée au pouvoir du Premier ministre Abiy. Sa visite à Paris plus tard cette année-là a ouvert un nouveau chapitre des relations bilatérales, suivie par la visite d'État de Macron en Éthiopie en 2019, durant laquelle les deux pays ont signé des accords concernant la préservation du patrimoine, la sécurité et le développement des infrastructures.

Les relations diplomatiques se sont poursuivies au cours des années suivantes. En 2023, les ministres français et allemand des Affaires étrangères se sont rendus à Addis-Abeba afin de soutenir le processus de paix en Éthiopie après le conflit dans le nord du pays. Abiy s'est également rendu à Paris cette même année, renforçant davantage le dialogue entre les deux gouvernements.

Cette dynamique s'est poursuivie en 2024 lorsque le ministre français de l'Europe et des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, s'est rendu en Éthiopie. Macron est ensuite revenu à Addis-Abeba en décembre de la même année pour l'inauguration du Palais national restauré, rénové avec le soutien de la France puis transformé en musée.

La visite du Premier ministre Abiy en France en mai 2025 et l'organisation par la France d'un forum sur l'investissement Europe-Éthiopie plus tard dans l'année ont encore démontré l'importance stratégique croissante de ce partenariat.

La coopération économique est devenue l'un des piliers majeurs des relations entre l'Éthiopie et la France. Ce partenariat demeure particulièrement actif dans les secteurs de l'aérospatiale, de l'énergie, des infrastructures et de l'industrie manufacturière.

Selon des sources diplomatiques, les échanges bilatéraux ont atteint 812,6 millions d'euros en 2024, faisant de l'Éthiopie l'un des principaux partenaires commerciaux de la France en Afrique de l'Est.

Le secteur aéronautique reste particulièrement important, Airbus fournissant des appareils à Ethiopian Airlines. Les investissements français se sont aussi étendus à la logistique, à l'agriculture, à l'énergie, aux infrastructures ainsi qu'aux services numériques.

La Chambre de commerce franco-éthiopienne continue de jouer un rôle important dans le renforcement des partenariats commerciaux entre les entreprises des deux pays.

La coopération dans le domaine des énergies renouvelables demeure un autre axe essentiel d'engagement. La France a auparavant soutenu l'Éthiopie à travers le développement du parc éolien d'Ashegoda, l'un des principaux projets éoliens du pays et symbole du renforcement de la coopération en matière de développement durable.

Les liens culturels restent également très solides

L'Alliance française d'Addis-Abeba et l'Alliance française de Dire Dawa poursuivent la promotion de l'enseignement de la langue française ainsi que des échanges culturels à travers des expositions, des programmes linguistiques, des concerts et des projections cinématographiques.

La France a également soutenu les industries créatives éthiopiennes grâce à des initiatives telles que le Habesha Creative Lab, qui accompagne les jeunes innovateurs et entrepreneurs éthiopiens dans le développement de leur potentiel créatif.

La récente visite du président Macron dépasse le simple cadre de la tradition diplomatique. Elle symbolise un partenariat de plus en plus tourné vers l'innovation, le développement durable, l'investissement et les perspectives d'avenir.

Alors que l'Éthiopie poursuit ses réformes économiques et sa transformation technologique, son partenariat grandissant avec la France semble destiné à jouer un rôle toujours plus important dans la construction de cet avenir.