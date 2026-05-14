Addis-Abeba — Le Premier ministre Abiy Ahmed a salué la relation historique entre l'Éthiopie et les Nations Unies, décrivant ce partenariat comme « un héritage commun tourné vers un avenir fondé sur la paix et la coexistence ».

Pour célébrer les 80 ans de l'ONU, l'Éthiopie a dévoilé une série spéciale de timbres commémoratifs placée sous le thème « Vivre ensemble en paix ».

Ces timbres retracent les grandes étapes de la coopération entre l'Éthiopie et les Nations Unies, tout en mettant en valeur le rôle majeur joué par le pays dans la diplomatie internationale et les missions mondiales de maintien de la paix.

Au cours de la cérémonie officielle de lancement, le Premier ministre a expliqué que cette collection de quatre timbres rend hommage à plusieurs moments historiques marquants, notamment la participation de l'Éthiopie à la signature de la Charte des Nations Unies à San Francisco en 1945, son engagement dans les opérations de paix au Congo ainsi que l'accueil de la première session du Conseil de sécurité de l'ONU organisée sur le continent africain.

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Il a également indiqué que ces timbres seront diffusés dans 192 pays grâce au réseau de l'Union postale universelle, constituant ainsi un symbole durable d'un héritage partagé entre les peuples et les générations.

Le Premier ministre Abiy a par ailleurs adressé ses remerciements au Secrétaire général des Nations Unies, António Guterres, ainsi qu'à son équipe, pour leur contribution continue à la promotion de la paix, du développement et des droits humains dans un contexte international particulièrement complexe.

« L'ONU continue d'exister parce que les nations choisissent encore le dialogue plutôt que la division », a-t-il affirmé.

Le premier ministre a en outre réitéré l'attachement de l'Éthiopie au multilatéralisme, à la coopération internationale et à la coexistence pacifique.

Cette initiative commémorative souligne une nouvelle fois la place importante de l'Éthiopie en tant que partenaire stratégique des Nations Unies dans les efforts mondiaux en faveur de la paix et de la coopération internationale.