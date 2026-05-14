Afrique Centrale: L'opposition d'Emmanuel Macron aux sanctions contre le Rwanda n'émeut pas la présidence congolaise

Dans un entretien donné à RFI, France 24 et TV5 Monde en marge du sommet Africa Forward, le président français, Emmanuel Macron, s'est opposé aux sanctions américaines contre le Rwanda - pays reconnu comme soutien des rebelles de l'AFC/M23 -, plaidant pour un retour au dialogue. Dans l'entourage de Félix Tshisekedi, cette prise de position ne prend personne au dépourvu.

Dans l'entourage immédiat de Félix Tshisekedi, on dit ne pas être surpris par la position défendue par Emmanuel Macron, qui se dit contre les sanctions américaines contre Kigali. Certains évoquent une « frustration politique ».

Selon un proche conseiller du président congolais, les Américains ont déjà sécurisé un accès privilégié aux minerais stratégiques de la RDC. Et Washington occupe désormais le centre du jeu. Dans ce contexte, Emmanuel Macron tenterait de se repositionner en se plaçant de l'autre côté de la table, en ménageant Kigali, partenaire jugé utile aux intérêts français du Mozambique à la Centrafrique, croit savoir notre interlocuteur.

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Certains, dans l'entourage de Félix Tshisekedi, vont plus loin : la position du chef de l'État français sur le Rwanda tiendrait plus à une relation personnelle avec Paul Kagame qu'à une véritable ligne européenne concertée.

Sur le fond, le président français a défendu une approche en plusieurs axes : dialogue entre les deux présidents, retrait de toutes les forces étrangères, reprise de la négociation politique avec l'AFC/M23, et remise de l'Union africaine au centre du processus. Sur les sanctions américaines contre Kigali, le président français a été explicite : les pressions extérieures, si elles se multiplient, risquent de rendre le Rwanda moins coopératif. Mieux vaut, dit-il, revenir aux principes du dialogue.