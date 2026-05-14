Afrique Centrale: L'opposition d'Emmanuel Macron aux sanctions contre le Rwanda n'émeut pas la présidence congolaise

13 Mai 2026
Radio France Internationale

Dans un entretien donné à RFI, France 24 et TV5 Monde en marge du sommet Africa Forward, le président français, Emmanuel Macron, s'est opposé aux sanctions américaines contre le Rwanda - pays reconnu comme soutien des rebelles de l'AFC/M23 -, plaidant pour un retour au dialogue. Dans l'entourage de Félix Tshisekedi, cette prise de position ne prend personne au dépourvu.

Dans l'entourage immédiat de Félix Tshisekedi, on dit ne pas être surpris par la position défendue par Emmanuel Macron, qui se dit contre les sanctions américaines contre Kigali. Certains évoquent une « frustration politique ».

Selon un proche conseiller du président congolais, les Américains ont déjà sécurisé un accès privilégié aux minerais stratégiques de la RDC. Et Washington occupe désormais le centre du jeu. Dans ce contexte, Emmanuel Macron tenterait de se repositionner en se plaçant de l'autre côté de la table, en ménageant Kigali, partenaire jugé utile aux intérêts français du Mozambique à la Centrafrique, croit savoir notre interlocuteur.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Certains, dans l'entourage de Félix Tshisekedi, vont plus loin : la position du chef de l'État français sur le Rwanda tiendrait plus à une relation personnelle avec Paul Kagame qu'à une véritable ligne européenne concertée.

Sur le fond, le président français a défendu une approche en plusieurs axes : dialogue entre les deux présidents, retrait de toutes les forces étrangères, reprise de la négociation politique avec l'AFC/M23, et remise de l'Union africaine au centre du processus. Sur les sanctions américaines contre Kigali, le président français a été explicite : les pressions extérieures, si elles se multiplient, risquent de rendre le Rwanda moins coopératif. Mieux vaut, dit-il, revenir aux principes du dialogue.

Cliquez ici pour lire l'article sur le site de RFI.

Tagged:
Copyright © 2026 Radio France Internationale. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 600 articles par jour provenant de plus de 90 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.