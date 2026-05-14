Sénégal: Le Sénégal se positionne pour organiser la CAN 2032

Le Sénégal affiche clairement son ambition d'abriter l'édition 2032 de la Coupe d'Afrique des nations. Porté par les succès récents de son équipe nationale et une stratégie de mise en avant des grands événements sportifs, le pays veut retrouver, quarante ans après Sénégal 92, le statut de terre d'accueil du football africain, malgré d'importants défis en matière d'infrastructures.

Le Sénégal a officiellement fait connaître son intention de déposer une candidature pour l'organisation de la Coupe d'Afrique des nations 2032. La ministre des Sports Khady Diène Gaye a ainsi multiplié les déclarations publiques pour afficher cette ambition.

D'abord, lundi, devant les députés, elle confirmait que « le Sénégal effectivement prépare son dossier de candidature pour pouvoir abriter la Coupe d'Afrique des nations de football en 2032. »

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Puis, mardi, elle est revenue à la charge lors d'une réunion avec ses collaborateurs, insistant sur la stratégie du pays en matière de grands rendez-vous sportifs : « Notre pays se positionne à accueillir les grands événements sportifs internationaux. Nous en aurons déjà un cette année avec les Jeux olympiques de la jeunesse, mais nous comptons aussi, dans un futur proche aussi, abriter les jeux de la francophonie. Nous comptons aussi notre pays se positionner aussi pour accueillir la CAN de football en 2032. »

Un stade aux normes...

Pour espérer accueillir une CAN à 24 équipes, le Sénégal devra cependant relever de lourds défis. Il faut au moins six stades aux normes internationales : un seul l'est actuellement, celui de Diamniadio. L'offre hôtelière reste également insuffisante pour un tel événement. Un vaste chantier d'infrastructures attend donc le pays.

Cette candidature s'inscrit dans un contexte sportif favorable. Les Lions de la Teranga, portés par une dynamique positive, ont remporté la CAN 2022 au Cameroun et se sont installés durablement parmi les grandes nations du continent, avec une présence régulière en Coupe du monde. Accueillir la CAN 2032 serait un retour historique sur la scène organisationnelle africaine, quatre décennies après l'édition de 1992, la dernière organisée sur le sol sénégalais.

La Confédération africaine de football (CAF) n'a pas encore officiellement lancé la procédure pour l'édition 2032, mais elle aurait informé ses associations membres de son intention d'ouvrir des appels à candidatures pour 2028, 2032 et 2036. Le Sénégal devra affronter une concurrence sérieuse : l'Égypte a déjà exprimé son intérêt après avoir organisé la CAN 2019, tandis que d'autres projets émergent, comme l'Éthiopie ou une candidature conjointe Afrique du Sud-Botswana-Namibie.