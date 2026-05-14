Sénégal: Le Trésor public ciblé par une cyberattaque, la troisième institution publique visée en six mois

Le Sénégal est cette semaine victime d'une troisième cyberattaque sur une institution publique en moins de 6 mois. Après le site des impôts en octobre, le Département chargé de délivrer les cartes nationales d'identité en janvier, c'est au tour du Trésor public d'être victime d'une cyberattaque. Une nouvelle preuve de la vulnérabilité des systèmes informatiques au Sénégal devenu, comme d'autre pays africain en plein processus de digitalisation, la cible privilégiée des hackers.

Lundi 11 mai 2026, le ministère sénégalais des Finances et du budget faisait état d'un simple « incident » affectant le système informatique du Trésor public depuis dimanche. Ce mercredi, trois jours plus tard, le problème n'était pas réglé, paralysant partiellement les douanes et le paiement de certaines avances sur salaire en vue de la Tabaski.

Pour les experts en cybersécurité, cela ne fait aucun doute, il s'agit bien d'une attaque informatique. Un nouveau groupe qui agit depuis février l'a revendiquée, affirmant avoir piraté 70 giga octets de données sensibles. Le Sénégal est ainsi le sixième pays victime de ces hackers, qui ont, entre autres, déjà ciblé la Chine et Hong Kong.

Le pays doit mieux se préparer, estiment des experts

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Le Sénégal doit se préparer à subir de nouvelles attaques selon les spécialistes. Car le pays, stable et récemment devenu producteur de pétrole avec une importante numérisation de ses services, devient une cible privilégiée.

Selon les experts, cette nouvelle cyberattaque rappelle surtout l'urgence pour le Sénégal de mieux se préparer et anticiper ce genre d'intrusions. Pour cela, « il faut une plus grande implication de l'État et réformer rapidement l'arsenal législatif », affirme le spécialiste en cyberdéfense Gérard Joseph Francisco Dacosta. La loi sur sur la proetection des données personnelles, par exemple, date de 2008, et Dakar n'a toujours pas de loi sur la cybersécurité.