Ile Maurice: Un homme hospitalisé après avoir été poignardé

Une violente altercation survenue dans la nuit du dimanche 10 mai à Flic-en-Flac a conduit à l'hospitalisation d'un homme de 36 ans, actuellement admis à l'hôpital Victoria, Candos. Son état de santé est jugé stable.

Selon les informations recueillies, l'incident s'est produit vers 23 h 45 sur la route côtière de Flic-en-Flac. La victime, habitant la région, marchait le long de la route lorsqu'elle aurait croisé une connaissance résidant à la même adresse. Une discussion aurait alors éclaté entre les deux hommes au sujet d'un portail verrouillé. La situation aurait rapidement dégénéré.

Au cours de l'altercation, le suspect aurait asséné plusieurs coups de poing à la victime avant de l'agripper a la nuque. Il aurait ensuite sorti un couteau et porté plusieurs coups, notamment au niveau de l'oreille gauche et dans le dos. Gravement blessé, le trentenaire s'est effondré sur place. Alertés, les policiers sont intervenus et l'ont transporté à l'hôpital Victoria où il a reçu des soins avant d'être admis en salle. La victime a pu identifier son agresseur présumé auprès des enquêteurs.

Une enquête policière a été ouverte afin d'établir les circonstances exactes de cette agression.