Ile Maurice: Zakkiyah Wareshallee - «Le stress scolaire ne commence pas aux examens, il s'installe bien avant»

À peine le deuxième trimestre commencé, de nombreux élèves affichent déjà des signes de stress scolaire. Examens, cours particuliers, attentes familiales, harcèlement ou difficultés personnelles peuvent peser lourdement. Comment repérer les signaux d'alerte et aider son enfant sans pression supplémentaire ? Zakkiyah Wareshallee livre des conseils pratiques surtout après avoir accueilli plusieurs patients depuis le début du trimestre.

Alors que le deuxième trimestre vient à peine de débuter, pourquoi constate-t-on déjà autant de stress scolaire chez des enfants et adolescents ?

Il est important de comprendre que le stress scolaire apparaît très tôt chez les enfants et les adolescents à Maurice pour plusieurs raisons. En début de deuxième trimestre, de nombreux élèves présentent déjà des signes de pression, d'anxiété ou de fatigue mentale. Cette situation s'explique par des facteurs académiques, émotionnels et sociaux. À Maurice, le système éducatif demeure fortement centré sur les examens clés tels que le Primary School Achievement Certificate, le National Certificate of Education, le School Certificate et le Higher School Certificate.

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Plusieurs élèves pensent déjà aux évaluations à venir, aux notes attendues et aux résultats futurs. Cette pression s'installe rapidement, surtout lorsque les cours particuliers s'ajoutent aux journées d'école, réduisant le temps consacré au repos, aux loisirs ou à la détente. Certains jeunes disent réviser chaque jour sans véritable pause, ce qui accentue la fatigue et le stress.

À cela s'ajoutent les attentes parfois élevées des parents et de la société, où la réussite académique reste très valorisée. L'enfant peut alors ressentir une obligation constante de performance afin de satisfaire son entourage. Le stress scolaire ne se limite toutefois pas aux études.

Des difficultés familiales ou personnelles peuvent également fragiliser un élève et affecter sa concentration. Par ailleurs, le harcèlement scolaire demeure une source importante d'angoisse. Un enfant qui a été victime de bullying peut revenir à l'école avec peur et appréhension. Cela peut entraîner anxiété, isolement ou refus scolaire, installant le stress dès le début du trimestre.

Quels sont les signes qui doivent alerter les parents lorsqu'un enfant n'arrive plus à gérer la pression académique ou perd confiance en lui ?

Les signes du stress scolaire varient d'un enfant à l'autre et ne se manifestent pas de manière identique chez tous. Chaque élève exprime la détresse liée à la pression académique selon sa personnalité, son âge, ainsi que son environnement émotionnel et familial. Chez certains enfants, les premiers signaux apparaissent avant même de partir à l'école. Ils peuvent devenir très anxieux, pleurer fréquemment ou dire qu'ils ont peur d'échouer. D'autres montrent plutôt des difficultés scolaires soudaines, comme une baisse des résultats, un manque de concentration ou une tendance à éviter les devoirs et révisions.

Le comportement peut également changer. Certains deviennent irritables, se mettent en colère facilement ou réagissent de façon excessive à de petites contrariétés. D'autres, au contraire, se renferment sur eux-mêmes, parlent moins et s'isolent progressivement. Le stress peut aussi s'exprimer physiquement. Troubles du sommeil, maux de ventre récurrents ou maux de tête sans cause médicale apparente doivent alerter.

Enfin, des phrases telles que «je suis nul» ou «je n'y arriverai jamais» traduisent souvent une perte de confiance nécessitant une attention rapide. Dans ma pratique, j'ai accompagné un enfant brillant qui, sous pression, pleurait chaque matin avant d'aller à l'école. En travaillant sur ses émotions et en allégeant cette pression, il a progressivement retrouvé confiance en lui.

Beaucoup d'élèves disent ne pas savoir réviser efficacement. Comment les parents peuvent-ils les aider à adopter de meilleures méthodes de travail sans ajouter de pression supplémentaire ?

De nombreux élèves affirment ne pas savoir réviser efficacement. Pour les parents, l'objectif est donc d'accompagner sans ajouter de la pression. Il est recommandé de privilégier une routine courte et régulière plutôt que de longues heures de travail. Par exemple, des séances de 20 à 30 minutes, suivies de pauses, sont souvent plus efficaces qu'un apprentissage intensif.

Les parents peuvent aider leur enfant à organiser les leçons en petites étapes et à utiliser des méthodes actives : lire à voix haute, faire de courts résumés, poser des questions ou reformuler la matière avec ses propres mots. Il est également préférable de commencer les révisions tôt et de manière progressive, plutôt que d'attendre l'approche des examens. Cette régularité facilite la mémorisation, réduit la pression et limite les risques de fatigue ou de démotivation.

Il est aussi essentiel de valoriser les efforts fournis plutôt que les seules notes obtenues. Comparer un enfant aux autres peut fragiliser sa confiance. À l'inverse, des encouragements positifs et un espace calme, sans distraction, favorisent l'autonomie et la sérénité. Par ailleurs, l'équilibre entre études, repos, loisirs et sommeil joue un rôle central dans la réussite scolaire et la santé mentale. Un sommeil suffisant améliore la concentration, la mémoire et les capacités d'apprentissage. Le manque de sommeil, lui, augmente le stress, l'irritabilité et les difficultés d'attention, ce qui peut affecter les résultats scolaires.

Les pauses régulières permettent également au cerveau de mieux assimiler les informations et d'éviter la surcharge mentale. Enfin, des loisirs et activités appréciées par l'enfant sont indispensables : ils réduisent l'anxiété, renforcent la motivation et contribuent à un meilleur bienêtre émotionnel. Un enfant équilibré apprend souvent mieux et avec davantage de constance.

Quels conseils concrets donneriez-vous aux familles pour aborder ce deuxième trimestre plus sereinement et éviter que le stress ne s'installe dès maintenant ?

Pour aborder le deuxième trimestre plus sereinement, les familles gagneraient à passer d'une logique de pression à une logique d'accompagnement. Il est essentiel de rétablir un équilibre entre les exigences scolaires et les besoins émotionnels de l'enfant. Cela passe par des routines réalistes et stables : horaires de travail définis, mais aussi temps de repos, loisirs et sommeil suffisants. Le cerveau des enfants et des adolescents fonctionne mieux lorsqu'il alterne effort et récupération. Il est également conseillé d'éviter les révisions de dernière minute, qui accentuent l'anxiété et le sentiment d'échec. Un travail régulier, même sur de courtes périodes, reste plus efficace et moins stressant.

La qualité de la communication familiale joue aussi un rôle central. Les enfants doivent sentir qu'ils peuvent parler de leurs difficultés sans être jugés, critiqués ou comparés. Un climat de sécurité émotionnelle réduit fortement le stress scolaire et renforce la confiance. Les familles peuvent également instaurer de petits rituels apaisants : repas partagés, moments d'échange, promenade, respiration ou relaxation en fin de journée. Ces habitudes simples aident à relâcher la tension accumulée.

Les recherches en psychologie montrent que le stress chronique peut nuire à la concentration, à la mémoire et au sommeil, créant un cercle vicieux. D'où l'importance d'agir tôt, dès les premières semaines du trimestre, avant que la pression ne s'installe durablement.