Ile Maurice: Un garde-côte dans le viseur de la FCC et de la police

Une importante saisie de munitions effectuée dans deux résidences de Pamplemousses a conduit à l'arrestation de deux membres d'une même famille, alors qu'une enquête est en cours afin de déterminer l'origine exacte des cartouches retrouvées et les circonstances entourant leur détention. L'opération, menée le lundi 11 mai, dans le cadre d'investigations liées à des soupçons de blanchiment d'argent, a mobilisé des enquêteurs de la Financial Crimes Commission (FCC) ainsi que des éléments de la police.

Les officiers se sont d'abord rendus dans une maison située à l'avenue Paul-et-Virginie, à Pamplemousses, appartenant à Yudhister Anish Beeharry, ancien membre de la National Coast Guard. Ce dernier était en Inde pour des raisons médicales, selon son épouse, Palawvee Beeharry. La perquisition, effectuée en présence de la jeune femme âgée de 31 ans, a permis la découverte d'une importante quantité de munitions conservées dans un coffre-fort : plusieurs boîtes contenant des cartouches de différents calibres et diverses munitions de marques spécialisées.

Aux policiers, Palawvee Beeharry a expliqué que son époux dispose d'un permis de port d'arme valide et a présenté des documents autorisant la possession d'un nombre limité de cartouches pour deux armes, enregistrées légalement. Cependant, après vérification, les enquêteurs ont estimé que la quantité de munitions retrouvée dépassait largement le quota autorisé par ces documents. La jeune femme a alors été arrêtée, pour possession illégale de munitions. Selon des sources proches de l'enquête, elle aurait expliqué aux enquêteurs que seul son époux serait en mesure de fournir des explications détaillées concernant la présence de ces cartouches chez eux.

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Au même moment, toujours à Pamplemousses, une autre équipe procédait à une perquisition dans une maison appartenant à Devanand Beeharry, père de l'ancien garde-côte. Les enquêteurs y ont découvert plusieurs boîtes de cartouches de différents calibres dans une des chambres. Devanand Beeharry aurait déclaré aux policiers que la chambre concernée était utilisée par son fils et que les cartouches lui appartiendraient. Il aurait soutenu ne pas être en mesure d'expliquer la présence des munitions. Il dispose également d'un permis de port d'arme, mais il aurait affirmé ne posséder aucune munition personnelle pour son arme.

Hier, Palawvee Beeharry et Devanand Beeharry ont comparu devant la justice sous une accusation provisoire de possession illégale de munitions. Ils ont fourni une caution de Rs 10 000 chacun et signé une reconnaissance de dette de Rs 30 000. Parallèlement à cette affaire de munitions, les enquêteurs ont également procédé à la saisie d'un véhicule tout-terrain de marque Ford Ranger ainsi que d'une embarcation, sans moteur.

Les autorités cherchent désormais à établir si ces biens ont été acquis légalement et si leur financement présente un lien quelconque avec l'enquête financière en cours. Selon les premières indications, l'enquête policière se concentre désormais sur l'origine exacte des cartouches, leur destination éventuelle ainsi que sur la responsabilité de chaque membre de la famille dans cette affaire.