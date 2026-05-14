Afrique: Au coeur des décideurs qui façonnent l'économie mauricienne

Business leaders, publication de Business Magazine, s'impose aujourd'hui comme une référence incontournable pour accéder à une information fiable, actualisée et rigoureusement vérifiée sur les personnalités influentes issues de secteurs variés. Véritable outil stratégique, cette nouvelle édition 2026 consolide davantage sa réputation d'excellence en offrant une source d'informations à haute valeur ajoutée pour accompagner les décisions liées au recrutement, aux collaborations, aux investissements ou encore aux partenariats d'affaires.

À l'heure où l'information circule instantanément et où les repères évoluent sans cesse, identifier les femmes et les hommes qui façonnent l'économie, l'innovation et la société devient essentiel pour comprendre les grandes dynamiques contemporaines. C'est précisément la mission que poursuit Business Leaders depuis sa création : mettre en lumière celles et ceux dont la vision, le leadership et l'engagement transforment durablement leur environnement.

Cette édition propose un panorama exclusif de personnalités inspirantes dont les parcours singuliers témoignent d'une ambition, d'une résilience et d'une capacité d'innovation remarquables. Des chefs d'entreprise aux leaders politiques, en passant par des entrepreneurs audacieux, des décideurs stratégiques et des figures montantes de divers secteurs, cette édition révèle des trajectoires humaines et professionnelles qui incarnent les enjeux et les aspirations de notre époque.

Comme le souligne Richard Le Bon, rédacteur en chef de Business Magazine, c'est pendant les périodes de crise que les vrais leaders se révèlent. «Alors que le conflit armé au Moyen-Orient s'embrase, les décideurs politiques et économiques prennent la mesure de la responsabilité qui repose sur leurs épaules. En ces temps obscurs, un leadership fort et éclairé sur les enjeux contemporains est primordial. Au même titre que les décideurs politiques, les acteurs économiques se doivent aussi de garder la tête froide et de maintenir une certaine discipline budgétaire pour mieux résister aux effets délétères de la crise.»

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Une progression inégale

De son côté, Lillka Cuttaree, Director, KIP Center for Leadership and JKC Foundation, rappelle que le leadership féminin à Maurice est aujourd'hui passé du statut de thématique marginale à celui de priorité pleinement intégrée aux discussions économiques, institutionnelles et sociales. Dans les banques, les grands groupes, les institutions publiques ainsi que les cabinets de services professionnels, les femmes ont progressivement gagné du terrain en accédant aux fonctions de management intermédiaire.

Dans plusieurs grandes organisations, leur représentation atteint désormais le seuil fréquemment cité de 30 % à ce niveau hiérarchique. «Toutefois, cette progression se heurte à une réalité plus contrastée à mesure que l'on s'élève dans la pyramide décisionnelle. Le défi majeur ne réside plus dans l'accès aux premiers postes de carrière, ni même dans la consolidation de leur présence au middle management. Il se déplace désormais vers les échelons les plus élevés du pouvoir : les comités exécutifs, les directions générales, les conseils d'administration ainsi que les sphères du leadership politique», précise Lillka Cuttaree.

Par ailleurs, comme le souligne Nicolas Goldstein, la révolution numérique ne s'est pas limitée à transformer les industries ; elle a profondément redéfini la notion même de leadership. Selon lui, l'intelligence artificielle bouleverse les modes d'organisation du travail à une vitesse inédite, tandis que le développement du travail à distance contribue à effacer progressivement les frontières géographiques. «Les plateformes digitales, quant à elles, s'étendent désormais à l'échelle mondiale sans nécessiter de présence physique importante et les décisions prises dans un pays peuvent avoir des répercussions immédiates sur des économies et des vies situées à l'autre bout du monde. Dans cet environnement en perpétuelle mutation, le leadership ne se réduit plus à la hiérarchie, au contrôle ou même à la seule rapidité d'exécution. Il s'impose avant tout comme une question d'architecture.»