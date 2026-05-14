Ile Maurice: Absa Group entre dans le top 3

13 Mai 2026
L'Express (Port Louis)
Par Shivanee Runghen

Selon le rapport Brand Finance South Africa 2026, Absa Group figure parmi les trois marques bancaires les plus valorisées en Afrique et dans le top 5 des marques en Afrique du Sud tous secteurs confondus. La valeur de marque est estimée à 30,6 milliards de rands, en hausse de 12 % sur un an, atteignant ce niveau pour la première fois.

Le rapport mentionne des évolutions dans le secteur bancaire sud-africain dans un contexte de transformation des services financiers et de développement des solutions numériques. Absa Group fait partie des établissements ayant enregistré une progression de leur valeur de marque sur la période étudiée.

Sur le plan financier, le groupe a enregistré un bénéfice net normalisé de 24,8 milliards de rands, en hausse de 12 %, soutenu par la progression du résultat opérationnel et la baisse des provisions pour pertes de crédit.

L'activité numérique a poursuivi sa croissance. Le nombre de clients actifs sur les plateformes digitales a augmenté de 11 %, atteignant 3,6 millions en 2025. L'application bancaire compte 2,9 millions d'utilisateurs actifs dans les segments particuliers et banque privée, en hausse de 14 %, tandis que les téléchargements ont progressé de 94 %.

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