Congo-Kinshasa: Kongo-Central - Papy Mantezolo réhabilité invalide les actes du bureau intérimaire

Réhabilité le 7 mai dernier par la Cour constitutionnelle à son poste de président de l'Assemblée provinciale du Kongo-Central, Papy Mantezolo Diatezua a tenu ce mercredi 13 mai sa première communication devant la presse. Il a déclaré que tous les actes posés par le bureau qu'il considère comme illégal sont « nuls et de nul effet ».

Destitué le 7 octobre 2025 pour des accusations présumées de détournement de deniers publics, Mantezolo a été réinstallé, ce mercredi 13 mai, quelques heures après la notification de l'arrêt de la Cour constitutionnelle. Il affirme désormais vouloir corriger les erreurs qui lui sont reprochées et travailler au service de la population du Kongo-Central.

Dans son intervention, le président réhabilité a insisté sur la nécessité de tourner la page des conflits internes :

« Nous venons de reprendre le perchoir, non pour un combat-retour, mais pour la continuité. Nous ne pensons pas qu'il est temps de venir se battre dans cet hémicycle. Nous continuerons à exercer comme l'église au milieu du village », a-t-il déclaré.

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Il a reconnu que sa gestion passée avait suscité des plaintes et assuré vouloir s'amender pour mieux servir le peuple.

M. Mantezolo a également dénoncé la baisse drastique des recettes du Kongo-Central, qu'il attribue « aux batailles politiques stériles ». Il a appelé à un contrôle rigoureux des finances publiques, mais sans « assassiner la province ».

Enfin, il a annoncé que son bureau examinera le réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation pour des poursuites judiciaires contre le gouverneur de la province et que la plénière décidera de la suite à donner.

Mais pour lui, les actes posés par le bureau de l'Assemblée provinciale installé pendant son absence sont caducs : « Considérez qu'il n'y a jamais eu un autre bureau. Jusqu'à preuve du contraire, selon l'esprit de l'arrêt, tous les actes posés par le bureau illégal sont nuls et de nul effet ».