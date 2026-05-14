Congo-Kinshasa: Un paquet de papier hygiénique passe de 8 000 à 15 000 CDF à Mbuji-Mayi

13 Mai 2026
Radio Okapi (Kinshasa)

Un paquet de dix rouleaux de papier hygiénique se vend actuellement à 15 000 francs congolais, contre 8 000 CDF il y a encore quelques jours, au grand marché de Mbuji-Mayi, dans le Kasaï-Oriental.

Selon plusieurs vendeuses rencontrées sur place, les stocks de toutes les marques de ce papier se sont brusquement réduits en raison d'une rupture d'approvisionnement chez les grossistes.

« Je suis au marché Simis. Je vends des articles d'alimentation. Le papier hygiénique se vendait à 8 000 francs, maintenant il est entre 14 000 et 15 000 francs. Il y a une rareté sur le marché », a témoigné une vendeuse.

Du côté des acheteurs, cette hausse passe mal. Certains affirment être contraints de réduire leurs achats ou de se tourner vers des alternatives moins coûteuses, au risque de compromettre l'hygiène au sein des ménages.

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« A la maison, nous nettoyons les enfants avec de l'eau et du savon », expliquent-ils.

Kendjo Mukendi, grossiste au grand marché Wetrafa, évoque pour sa part des difficultés d'acheminement depuis Lubumbashi, aggravées par le mauvais état des routes, une situation qui perturbe l'approvisionnement du marché local.

« Nous rencontrons des difficultés pour acheminer ces produits à Mbuji-Mayi. Vu l'état des routes, je ne peux plus transporter de grandes quantités », a-t-il indiqué.

Cette situation pourrait perdurer si les circuits d'approvisionnement ne retrouvent pas leur stabilité. En attendant, vendeurs et consommateurs tentent de s'adapter, dans l'espoir d'un retour rapide à la normale.

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