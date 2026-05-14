Congo-Kinshasa: LINAFOOT/Play-Offs - FC Les Aigles du Congo domine Maniema Union et prend la tête avec 8 points

Le FC Les Aigles du Congo caracole en tête du classement provisoire des play-offs de la LINAFOOT avec 8 points, après sa victoire face à l'AS Maniema Union sur le score de 2 buts à 1, mercredi 13 mai.

Cette rencontre, comptant pour la 4e journée, s'est disputée au stade Tata Raphaël, à Kinshasa.

Pourtant, c'est Maniema Union qui a ouvert le score dès la 16e minute grâce à Mbala Titane. Une avance de courte durée puisque, trois minutes plus tard, à la 19e minute, Kikwama Mujinga a remis les pendules à l'heure pour les Aigles du Congo.

Les deux équipes sont rentrées aux vestiaires sur un score de 1-1.

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Au retour de la pause, les Aigles ont accentué la pression et ont pris l'avantage à la 47e minute grâce à Tonny Talasi, scellant ainsi leur victoire.

Vita Club enchaîne, Don Bosco se positionne

Lors d'un autre match disputé mardi 12 mai au stade Tata Raphaël, l'AS Vita Club s'est imposée face à l'AS Simba sur la plus petite des marges (1-0), également dans le cadre de la 4e journée.

Longtemps accrochés par une formation de Simba bien organisée, notamment grâce aux interventions décisives du gardien Dida Fatao, les Dauphins noirs ont trouvé la faille à la 87e minute par Mpiana Mozizi, auteur de l'unique but de la rencontre.

Cette victoire permet à Vita Club d'enchaîner un deuxième succès et de porter son total à 6 points.

Dans l'autre rencontre, le CS Don Bosco s'est imposé face à Céleste FC (1-0), lors d'un match avancé de la 6e journée.

La partie, longtemps équilibrée, a basculé à la 70e minute, grâce à Molindo Mbala, qui a inscrit l'unique but pour les Salésiens.

Avec ce succès, Don Bosco totalise 7 points et se hisse à la 2e place du classement provisoire.

Prochains rendez-vous

Céleste FC vs FC Lupopo : vendredi 15 mai, stade Tata Raphaël

TP Mazembe vs CS Don Bosco : stade de Kamalondo

Classement provisoire

FC Les Aigles du Congo - 8 points (+2)

CS Don Bosco - 7 points (0)

TP Mazembe - 6 points (+3)

AS Vita Club - 6 points (-1)

AS Maniema Union - 6 points

FC Lupopo - 4 points (0)

AS Simba - 3 points (-4)

Céleste FC - 1 point (-1)