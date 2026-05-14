Congo-Kinshasa: LIPROBAKIN - Trois matches forfaits contre City Kauka et un seul contre Chaux Sport

Le club de City Kauka a perdu trois matches par forfait et Chaux Sport en a perdu un seul à la suite d'une bagarre généralisée survenue lors de leur rencontre du 30 avril dernier au stadium du Stade des Martyrs.

Cette décision du bureau exécutif provincial de la Ligue Provinciale de Basketball de Kinshasa (LIPROBAKIN) est parvenue ce mercredi 13 mai à Radio Okapi.

Le club kinois est déclaré perdant par forfait pour plusieurs rencontres :

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le match du 30 avril contre Chaux Sport,

celui du 26 avril face à Don Bosco,

et celui du 12 mai contre l'ONATRA.

A cela s'ajoute une amende de 100 dollars. Le club devra également disputer ses prochains matchs à huis clos, en raison des débordements attribués à ses supporteurs.

Deux joueurs de City Kauka ont eux aussi été suspendus :

Muzembe Lumpungu, suspendu pour 3 mois, pour avoir donné un coup de coude à un adversaire,

Lushiku Lushiku, suspendu pour 12 mois, pour avoir attaqué un joueur adverse.

Des sanctions lourdes pour Chaux Sport

Du côté de Chaux Sport, en plus de cette sanction sportive, il devra s'acquitter d'une amende payable dans un délai de huit jours.

Sur le plan individuel, deux joueurs ont été sanctionnés :

Rolly Fula Nganga, capitaine de l'équipe nationale senior, écope d'une suspension de quatre mois (3 mois + 1 mois supplémentaire en raison de son statut d'international). Il lui est reproché d'avoir "répliqué par un coup de poing et proféré des injures envers son adversaire".

Baruti Nathan est suspendu pour 12 mois, soit une année complète, pour avoir asséné des coups de poing à ses adversaires.

Un message fort pour le fair-play

A travers ces décisions, la LIPROBAKIN entend envoyer un signal fort à l'ensemble d'acteurs du basketball provincial de Kinshasa en vue de décourager les comportements anti-sportifs et promouvoir le respect des règles et du fair-play sur et en dehors des terrains.

Ces sanctions illustrent en outre la volonté des autorités sportives de préserver l'intégrité des compétitions et d'éviter que de tels incidents ne se reproduisent à l'avenir.