Algérie: Le président de la République reçoit le ministre somalien de l'Intérieur et des Affaires fédérales

ALGER — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a reçu, mercredi, le ministre somalien de l'Intérieur et des Affaires fédérales, M. Ali Yusuf Hosh, porteur d'une lettre du président de la République fédérale de Somalie.

L'audience s'est déroulée en présence du ministre d'Etat, chargé de l'Inspection générale des services de l'Etat et des Collectivités locales, M. Brahim Merad, du ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de

la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, M. Ahmed Attaf, du ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et des Transports, M. Saïd Sayoud, et du conseiller auprès du président de la

République, chargé des affaires diplomatiques, M. Amar Abba.