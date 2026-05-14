Cote d'Ivoire: Tornade à Man - La cathédrale fortement endommagée

Une violente tornade, accompagnée de vents puissants, s'est abattue sur la ville de Man le mardi 12 mai 2026, aux environs de 7 h 20, causant d'importants dégâts matériels au sein de la cathédrale.

Selon les premières informations recueillies, un gigantesque fromager ainsi que la statue de la Vierge Marie ont été violemment projetés sur le bâtiment administratif de la cathédrale sous la force du vent. Plusieurs installations ont été endommagées, suscitant une vive émotion au sein de la communauté catholique et des habitants de la ville.

Malgré l'ampleur des dégâts, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée. Les responsables religieux ont exprimé leur reconnaissance à Dieu après cet incident qui aurait pu avoir des conséquences dramatiques.

Les prêtres de la cathédrale, la caissière, la secrétaire ainsi que l'ensemble du personnel de la cathédrale présents sur les lieux au moment des faits sont sortis indemnes.

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Dans un message adressé aux fidèles, les responsables ecclésiastiques ont invité les chrétiens et les personnes de bonne volonté à porter la cathédrale et tout le personnel dans leurs prières, tout en exprimant leur solidarité face à cette épreuve.

Cet épisode intervient dans un contexte marqué par une multiplication des phénomènes météorologiques extrêmes dans plusieurs localités de Côte d'Ivoire ces derniers mois. Des tornades accompagnées de fortes pluies et de vents violents ont récemment provoqué des dégâts matériels et des pertes en vies humaines dans certaines régions du pays, notamment à N'Douci, Danané et Prikro.

Les autorités locales et religieuses devraient procéder, dans les prochaines heures, à une évaluation complète des dégâts afin d'envisager les travaux de réhabilitation des infrastructures touchées.