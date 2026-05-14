Cote d'Ivoire: Tengrela - 50 femmes reçoivent leur certificat d'alphabétisation et ouvrent la voie à leur autonomisation

L'association Jeunes en Action pour le Développement a célébré, le samedi 9 mai 2026, la fin de formation de 50 femmes bénéficiaires du Centre d'Alphabétisation féminin de Tengrela (CAFET), lors d'une cérémonie de remise de certificats organisée à la bibliothèque Sita Diallo. L'événement a également servi de cadre à la récompense des lauréats de la troisième édition du concours de rédaction philosophique initié par l'organisation.

Financé par le Projet d'assistance à la Société Civile, porté par le consortium Save the Children, CERAP et Social Justice, le projet CAFET a permis à ces 50 auditrices de suivre durant quatre mois une formation de niveau 2 en alphabétisation. Les participantes, issues notamment des localités de Danzourou et Sokoura, ont reçu leurs attestations en présence de responsables éducatifs, de leurs monitrices et de plusieurs autorités locales.

Lancé le 4 novembre 2023 avec 120 femmes réparties dans cinq centres, le CAFET avait déjà marqué un premier pas dans la promotion de l'éducation féminine en milieu rural. Grâce à une nouvelle subvention du PASCI, les deux centres les plus performants ont été retenus pour poursuivre le niveau 2 du programme.

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Encadrées par deux monitrices professionnelles et supervisées par le conseiller en alphabétisation DAO Seni, les bénéficiaires ont suivi, en plus du cursus classique de lecture, écriture et calcul, plusieurs modules complémentaires. Ceux-ci portaient notamment sur les violences basées sur le genre, le planning familial, la santé, le leadership féminin, l'entrepreneuriat, les techniques de vente ainsi que l'utilisation de WhatsApp et la gestion associative.

Pour les responsables du projet, l'objectif est de renforcer l'autonomie des femmes rurales et leur capacité à défendre la scolarisation des jeunes filles. Le président de JADE, Coulibaly Aly Badra, a salué les efforts des participantes. Selon lui, savoir lire, écrire, compter ou encore composer un numéro sur un téléphone représente déjà une victoire significative vers l'émancipation de la femme rurale.

Les témoignages des bénéficiaires ont illustré l'impact concret du programme. La major de promotion, Bamba Nahannienigué, a affirmé que cette formation lui a permis de gagner en autonomie dans son quotidien. Quant à Sylla Sogona, elle a appelé, en langue locale, à renforcer la scolarisation des filles et à encourager les femmes à saisir toutes les opportunités de formation.

En marge de cette cérémonie, JADE a récompensé les trois meilleurs élèves de Terminale ayant participé à son concours de rédaction philosophique, destiné à mieux préparer les candidats à l'épreuve de philosophie du baccalauréat.

Forte de ce succès, l'association envisage de poursuivre l'initiative dès la prochaine rentrée avec l'ouverture de nouveaux centres. L'ambition affichée est d'accompagner ces femmes jusqu'à la présentation du CEPE en 2027, faisant de l'alphabétisation un véritable levier de transformation sociale dans le département de Tengrela.