Cote d'Ivoire: Réforme électorale, retour de Thiam... - Le Pdci-Rda plaide pour un dialogue politique

Le Parti démocratique de Côte d'Ivoire-Rassemblement démocratique africain (Pdci-Rda) a réaffirmé, le mercredi 13 mai 2026, son appel à l'ouverture d'un dialogue politique avec le pouvoir en place afin d'aborder les principales préoccupations nationales, notamment les réformes électorales et le retour en Côte d'Ivoire de Cheick Tidjane Thiam.

Cette position a été exprimée par Brédoumy Soumaïla Kouassi Traoré au cours d'une conférence de presse animée au siège du parti à Cocody, en présence du secrétaire exécutif en chef, Yapo Calice, de plusieurs élus, cadres et militants.

Face à la presse, le porte-parole du principal parti d'opposition a insisté sur la nécessité d'une concertation nationale autour des questions politiques majeures. « Nous demandons une sorte de dialogue politique avec le pouvoir pour aborder les problèmes qui minent le pays », a déclaré Brédoumy Soumaïla.

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Le député a notamment évoqué la question de la réforme de la Commission électorale indépendante (Cei). « Nous sommes prêts à participer à tout dialogue politique qui va mettre en place un nouvel organe électoral réellement indépendant », a-t-il affirmé, précisant que le Pdci-Rda demeure « très vigilant » sur les garanties d'indépendance de cette future structure.

Interrogé sur les appels de certains militants et cadres du parti favorables à un rapprochement avec le Rassemblement des houphouëtistes pour la démocratie et la paix (Rhdp) au pouvoir, Brédoumy Soumaïla a rappelé que ces positions n'engagent pas officiellement le parti.

Toutefois, il n'a pas totalement fermé la porte à cette éventualité. « Le Pdci-Rda est un parti de dialogue. Donc, nous n'avons pas d'ennemis », a-t-il soutenu.

Le porte-parole du vieux parti a également appelé les militants à maintenir une forte mobilisation autour des activités marquant les 80 ans du Pdci-Rda, célébrés jusqu'en octobre 2026.

Après les récentes manifestations politiques organisées à Yamoussoukro, le parti prévoit une nouvelle étape de mobilisation le 30 mai à Abengourou, présentée comme « un bastion historique » du Pdci-Rda.

En conclusion, Brédoumy Soumaïla a assuré que le Pdci-Rda poursuivra son combat politique « dans la concertation et la démocratie », tout en restant attentif aux réformes institutionnelles et aux enjeux électoraux à venir.