Afrique: Congrès du Ppa-CI - Stéphane Kipré appelle à la réorganisation du parti et au dialogue politique

À la veille du premier congrès ordinaire du Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire (Ppa-CI), prévu les 14 et 15 mai 2026, Stéphane Kipré, député de la Nation et militant de base de cette formation politique, a adressé, le mercredi 13 mai 2026, une lettre ouverte aux congressistes. Dans celle-ci, il appelle à une profonde réorganisation du parti ainsi qu'à l'ouverture d'un dialogue politique pour obtenir la libération des militants détenus.

Dans ce message largement relayé sur les réseaux sociaux, l'ancien cadre du parti, absent du congrès en raison de sa perte de qualité de membre statutaire, affirme accepter avec « discipline et respect » la décision de le relever de ses fonctions au sein du Ppa-CI.

Le député se dit toujours fidèle à Laurent Gbagbo, qu'il présente comme « le leader incontesté du parti et de la gauche ivoirienne ». « Lui demander pardon, c'est également m'adresser au parti », écrit-il, en référence aux excuses publiques qu'il dit avoir formulées à l'endroit de l'ancien Chef de l'État.

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Dans son adresse aux congressistes, Stéphane Kipré salue la proposition visant à maintenir Laurent Gbagbo dans un rôle d'« autorité morale et de garant » du parti, tout en soutenant l'idée d'une direction exécutive issue du congrès. Selon lui, cette orientation permettra au Ppa-CI de préparer l'avenir et de renforcer son fonctionnement interne.

L'ancien président de l'Union des nouvelles générations (Ung) appelle également les responsables du parti à « retourner à la base », moderniser les structures et adapter le discours politique aux attentes de la jeunesse et de la génération numérique. « Nous devons parler à une nouvelle génération. La génération du digital attend une manière plus moderne de faire de la politique », souligne-t-il.

Sur le terrain politique national, Stéphane Kipré estime que le moment est venu pour le parti de « tourner la page » de la lutte contre le quatrième mandat présidentiel afin de privilégier le dialogue politique.

Il appelle la future direction à engager des discussions pour obtenir la libération des militants emprisonnés. « Asseyons-nous et discutons. OEuvrons à vider les prisons ivoiriennes de nos camarades », plaide-t-il, tout en affirmant que le Ppa-CI doit demeurer « une force historique capable de rebondir pour le bien du peuple ivoirien ».

Malgré les divergences internes, Stéphane Kipré réaffirme son attachement au parti et à Laurent Gbagbo. « Je reste et demeure militant du Ppa-CI, pro-Gbagbo », conclut-il, avant d'inviter les militants à se « relever », à se « réorganiser » et à repartir à la conquête du terrain politique.