Cote d'Ivoire: Congrès du Ppa-CI - Des cadres du parti interdits de participation

13 Mai 2026
Fratmat.info (Abidjan)
Par Patrick N'Guessan

Le Parti des peuples africains-Côte d'Ivoire (Ppa-CI) a annoncé, à travers un communiqué officiel, la non-participation de plusieurs de ses cadres et militants au premier congrès ordinaire prévu les 14 et 15 mai 2026, au palais de la culture d'Abidjan-Treichville.

Selon le document signé par le service communication du parti, cette décision intervient « dans l'attente des résultats des procédures disciplinaires engagées à leur encontre ». Les personnes concernées ne sont donc pas autorisées à prendre part aux travaux du congrès.

Parmi les personnalités citées figurent Ahoua Don Melo, Ahilé Fernand, Coulibaly Yacouba, Lago Marie-Noëlle, ainsi que Sery Soko Sarah.

Le communiqué mentionne également des responsables de sections basés en Côte d'Ivoire et à l'étranger, notamment en France, ainsi que d'anciens coordinateurs régionaux et membres des structures de contrôle du parti.

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Cette décision intervient dans un contexte marqué par des tensions internes autour de l'organisation du premier congrès ordinaire du Ppa-CI, formation politique dirigée par l'ex-Président de la République, Laurent Gbagbo.

Le congrès des 14 et 15 mai 2026 doit permettre au parti de consolider son organisation interne et de définir ses orientations politiques à l'approche des prochaines échéances électorales. Toutefois, l'exclusion temporaire de plusieurs cadres pourrait raviver les débats sur les dissensions internes au sein de la formation politique.

Le Ppa-CI précise que ces mesures restent conservatoires dans l'attente des conclusions des procédures disciplinaires engagées contre les intéressés.

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