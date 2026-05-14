Cote d'Ivoire: Université Péléforo Gon Coulibaly - L'American Space célèbre deux ans d'impact éducatif et culturel

L'American Space de Korhogo a célébré, le mardi 12 mai 2026, le deuxième anniversaire de son ouverture officielle au sein de la bibliothèque de l'Université Péléforo Gon Coulibaly. Cette commémoration, placée sous le signe du bilan, des acquis et des perspectives, a réuni plusieurs personnalités, dont le représentant du maire de Korhogo, une délégation de l'Ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire et les membres du comité de direction de l'université.

Fruit du partenariat entre l'université et l'ambassade américaine, cet espace d'échanges culturels et éducatifs a été inauguré le 8 mai 2024 par l'ancienne ambassadrice Jessica Ba Davis, en présence de la présidente de l'université, Professeure Coulibaly Aoua Sougo. Deux ans après, cette célébration a permis de dresser un premier bilan de cette coopération qui vise à renforcer les liens entre les cultures ivoirienne et américaine, tout en offrant un espace de formation aux jeunes.

Des résultats encourageants en deux ans

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le chef du service de la documentation, de l'information scientifique, technique et du numérique, Dr Fanny Yacouba, a présenté des chiffres jugés significatifs. Sur le volet formation, 109 personnes ont été initiées à l'anglais académique et professionnel, 34 à l'informatique de base, 62 à la photographie et 16 à la cybersécurité.

En termes d'activités, l'American Space a enregistré 92 programmes entre octobre 2024 et septembre 2025, attirant 4 383 visiteurs. D'octobre 2025 à avril 2026, ce sont 127 activités qui ont été organisées, avec une fréquentation en nette hausse de 7 187 visiteurs. Ces statistiques traduisent l'intérêt croissant des étudiants et des populations locales pour cet espace d'apprentissage et de découverte.

Prenant la parole au nom de la présidente de l'université, le vice-président chargé de la recherche et des relations extérieures, Professeur Adonis Kouamé, a salué l'excellence des relations entre l'université et les États-Unis. Il a également assuré de l'engagement de la gouvernance universitaire à maintenir l'espace dans des conditions optimales, tout en souhaitant une diversification de cette coopération.

Une coopération appelée à se renforcer

Invitée d'honneur, Mary Rodeghier Martin a souligné l'importance de l'American Space de Korhogo dans la diffusion de la culture américaine dans la région du Poro. Elle s'est engagée à transmettre les attentes des autorités universitaires à sa hiérarchie.

La célébration a également été marquée par des activités ludiques et intellectuelles, notamment des concours de plaidoirie et d'éloquence entre différentes unités de formation, suivis d'une conférence publique sur la diplomatie internationale animée en anglais par la diplomate américaine. Une preuve concrète, selon les organisateurs, de l'efficacité des programmes de formation.

La coupure du gâteau d'anniversaire est venue clore cette journée festive, symbole d'un partenariat fructueux entre l'université et les États-Unis, au service de l'éducation, de l'ouverture culturelle et du rayonnement de Korhogo.