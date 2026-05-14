Cote d'Ivoire: Justice - Assalé Tiémoko Antoine convoqué par la doyenne des juges d'instruction

Le président du mouvement politique Aujourd'hui et Demain, la Côte d'Ivoire (Adci), Assalé Tiémoko Antoine, est convoqué devant la doyenne des juges d'instruction du Tribunal de première instance d'Abidjan, dans le cadre d'une affaire judiciaire le concernant.

L'information a été rendue publique à travers un communiqué du Bureau exécutif national de l'Adci signé par le secrétaire exécutif, Roger Youan.

Selon le document, la Préfecture de police d'Abidjan a informé, le mardi 12 mai 2026, les avocats d'Assalé Tiémoko Antoine de l'arrivée d'une convocation adressée à leur client. Informé de la situation, le député-maire s'est personnellement rendu dans les locaux de la Préfecture de police, où la convocation lui a été remise officiellement contre signature d'un procès-verbal de réception.

Le document précise que le président de l'Adci est invité à se présenter le vendredi 15 mai 2026 à 8 heures devant la doyenne des juges d'instruction en charge du 8e cabinet d'instruction du Tribunal de première instance d'Abidjan.

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Dans son communiqué, l'Adci souligne que cette convocation intervient au lendemain de l'incident survenu dans la soirée du 11 mai 2026, lorsque son président avait été empêché d'embarquer sur un vol à destination du Canada, « sans présentation d'aucun document », selon le mouvement politique.

Face à cette situation, l'Adci appelle ses militants et sympathisants « au calme, à la sérénité et à la mobilisation », tout en les invitant à poursuivre l'implantation du mouvement sur l'ensemble du territoire national et à l'étranger.

Le parti révèle également qu'avant même d'avoir été informé de cette convocation, Assalé Tiémoko Antoine avait adressé un courrier au procureur de la République afin d'obtenir « des éclaircissements sur son statut juridique ».

Cette nouvelle étape judiciaire intervient dans un contexte politique marqué par une forte visibilité médiatique du président de l'Adci, récemment déclaré candidat aux élections municipales de 2028 dans la commune de Cocody.