Afrique de l'Ouest: Marché boursier sous-régional en forte croissance - Une opportunité d'investissement et un levier d'inclusion financière

La bourse occupe aujourd'hui une place stratégique dans l'économie moderne. Dans l'espace UEMOA, le marché financier connaît une progression remarquable, offrant une fenêtre favorable à sa démocratisation afin de contribuer à l'inclusion financière des populations.

Loin d'être une simple plateforme de spéculation, la bourse constitue un outil de constitution de patrimoine, de financement de projets et de participation active au développement économique. À l'instar des économies développées, elle joue un rôle central dans le financement des États et des entreprises de l'UEMOA, tout en représentant une opportunité d'investissement accessible aux citoyens.

Les performances enregistrées par la BRVM en 2025 illustrent cette dynamique, malgré un contexte mondial instable et les tensions politiques et sécuritaires dans certains pays de l'Alliance des États du Sahel.

En effet, l'indice de référence Composite a progressé de 25,26 % en monnaie locale, soit 42 % en dollars américains. Le BRVM 30 a gagné 19,82 %, tandis que le BRVM Prestige a enregistré une hausse de 25,61 %. Plus spectaculaire encore, l'indice BRVM Principal a bondi de 57,59 % et l'indice Agricole de 73,35 %.

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Selon Edoh Kossi Amenounve, présentant le bilan de la place boursière le 17 janvier 2026, l'année 2025 restera historique. Avec 4 204,7 milliards de FCFA mobilisés sur le marché primaire, la BRVM a signé sa meilleure performance depuis sa création. Le compartiment obligataire a représenté l'essentiel de cette levée, avec 3 684,9 milliards de FCFA, soit 87,6 % des ressources collectées.

Les États de l'UEMOA ont dominé ce segment à hauteur de 95,19 %, avec une forte présence du Sénégal, particulièrement actif sur les emprunts. Le secteur privé et les organisations régionales ont respectivement contribué à hauteur de 117,1 milliards et 60 milliards de FCFA.

À la clôture du 31 décembre 2025, la capitalisation du marché des actions atteignait un niveau record de 13 330,7 milliards de FCFA, plaçant la BRVM au cinquième rang des places boursières africaines. La capitalisation totale s'élevait à 24 781,3 milliards de FCFA, soit 18,37 % du PIB de la zone UEMOA.

La BRVM, un marché aux atouts comparatifs solides

Cette tendance haussière se poursuit en 2026. Au premier trimestre, sur les 47 entreprises cotées, 44 affichaient une progression. Les rendements restent attractifs, oscillant entre 6 % et 8 %.

Les experts estiment que 2026 pourrait marquer un tournant économique majeur dans la région, grâce à l'entrée en production de ressources énergétiques stratégiques, notamment la montée en puissance du gisement Baleine en Côte d'Ivoire, ainsi que la stabilisation des projets Sangomar et GTA au Sénégal.

Selon l'APSGI-UEMOA, la capitalisation boursière régionale pourrait atteindre 100 milliards de dollars d'ici 2030, soit 59 % du PIB sous-régional estimé à 170 milliards de dollars.

Parmi les avantages comparatifs de la BRVM figure également son rendement moyen du dividende, compris entre 5,7 % et 6 %, dans un contexte d'inflation faible. De plus, le FCFA, stable vis-à-vis de l'euro, offre un environnement rassurant pour les investisseurs étrangers, contrairement à d'autres marchés africains soumis à de fortes fluctuations monétaires.

Une démocratisation encore nécessaire

Malgré ces performances, la démocratisation de la bourse reste un défi majeur. Dans une région où plus de 60 % de la population adulte demeure exclue des systèmes financiers formels, la BRVM représente un levier encore sous-exploité pour renforcer l'inclusion financière.

À ce jour, seules 47 entreprises sont cotées, dont 35 issues de la Côte d'Ivoire. Dans l'imaginaire collectif, la bourse reste encore perçue comme réservée à une élite, alors qu'il est désormais possible d'acheter des actions avec moins de 50 000 FCFA.

Pour inverser cette perception, la BRVM mise sur le digital, l'intelligence artificielle, la blockchain et le big data pour moderniser ses services. Elle envisage également le lancement d'ETF, de produits dérivés et une ouverture accrue vers les secteurs extractif, agricole et culturel.

La démocratisation passera aussi par une meilleure éducation financière, dès le secondaire et dans les universités, ainsi que par des campagnes de sensibilisation soutenues et l'accompagnement des PME vers la cotation. Si des progrès sont notables, la bourse sous-régionale a encore un important chantier à mener pour devenir un véritable outil populaire d'investissement et de développement.