Cote d'Ivoire: Développement du commerce extérieur - Le guichet unique annonce le Guce Connect le 8 juin

Un événement à vocation structurante visant la mise en place d'une plateforme de réflexion et d'actions destinée à fédérer les acteurs de l'écosystème du commerce extérieur. C'est ce que prévoit d'organiser le Guichet unique du commerce extérieur de Côte d'Ivoire (Guce-CI), le 8 juin, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire.

Les premiers responsables du Guichet unique du commerce extérieur de Côte d'Ivoire (Guce-CI) ont annoncé, lors d'une conférence de presse tenue le 8 mai à Cocody, la tenue de la première édition du Guce Connect, un événement consacré à l'amélioration des chaînes logistiques.

Elle se tiendra le 8 juin 2026 au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, autour du thème : « Digitalisation des chaînes logistiques multimodales pour un commerce extérieur plus performant ».

Placé sous le parrainage du ministre du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat, Ibrahim Kalil Konaté, et déployé sur une journée, le forum Guce Connect est conçu comme un événement à vocation structurante.

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Il entend mettre en place une plateforme de réflexion et d'actions destinée à fédérer les acteurs de l'écosystème du commerce extérieur afin de tirer pleinement profit des dynamiques numériques en cours tout en maîtrisant les menaces qui leur sont associées.

Le Guce-CI, rappelons-le, est une société d'État qui a en charge l'exploitation de la plateforme numérique centralisant, simplifiant et sécurisant les procédures relatives aux importations, aux exportations et au transit.

« La digitalisation constitue un enjeu majeur pour notre pays. Guce Connect traduit notre volonté d'accompagner notre écosystème dans ce processus tout en aidant les acteurs à se prémunir contre les menaces inhérentes. Ce rendez-vous, qui se veut annuel, constituera une plateforme d'échanges et de création de valeur pour l'ensemble des acteurs du commerce extérieur en Côte d'Ivoire et à l'international », a expliqué Kitifolo Kignaman-Soro, directeur général du Guce-CI.

Importateurs, exportateurs, commissionnaires en douane, transitaires, acteurs portuaires et logistiques, institutions financières, administrations publiques, partenaires internationaux... l'événement attend au moins 400 participants. Cette première édition se déclinera en des panels réunissant des experts nationaux et internationaux, des ateliers pratiques et des masterclass destinés aux professionnels du secteur, des sessions interactives et des rencontres B2B entre acteurs de la chaîne logistique.

Elle vise, entre autres, à créer un cadre de dialogue durable entre administrations, opérateurs et partenaires internationaux ; à identifier les axes d'amélioration et élaborer une feuille de route commune entre les acteurs de l'écosystème ; à renforcer l'adhésion et l'adoption du Port community system (Pcs) par l'ensemble des acteurs portuaires et logistiques ; à sensibiliser les acteurs aux enjeux de cybersécurité, de protection des données et de résilience des infrastructures numériques du commerce extérieur.