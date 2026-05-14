Cote d'Ivoire: Alliance des pasteurs unis de Koumassi - Le Révérend Tia Germain investi pour 3 ans

La nouvelle équipe dirigeante de l'Apuk a présenté ses principales orientations devant les autorités et les responsables religieux.

Le leader de l'Église glorieuse évangélique (Ege), le révérend Tia Germain, a été investi, le samedi 9 mai 2026, président de l'Alliance des pasteurs unis de Koumassi (Apuk). Élu pour un mandat de trois ans, le nouveau président de l'Apuk a présenté les quatre axes de son mandat.

Sur le premier axe, il indique vouloir renforcer l'unité entre les pasteurs et transformer l'organisation en une « véritable » famille où règnent la solidarité et l'entraide.

Sur le deuxième axe, l'homme de Dieu a révélé qu'il allait intensifier les activités spirituelles et renforcer la prière ainsi que l'évangélisation dans la commune.

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Dans le troisième axe, le leader de l'Ege a fait savoir qu'il allait travailler à valoriser l'image du pasteur en changeant le regard porté sur les serviteurs de Dieu.

« On a toujours vu l'Église comme une église qui tend les mains, des pasteurs comme étant des mendiants. Nous ne sommes pas des mendiants. Nous sommes des autorités que Dieu a appelées et que le Seigneur a établies. Nous voulons que l'autorité reconnaisse une autre image de l'homme de Dieu », a-t-il affirmé.

Enfin, sur le quatrième axe, il a évoqué la conduite d'actions communautaires et sociales au profit des populations, en lien avec les autorités locales.

Pour sa part, le maire de Koumassi, Toussaint Narcisse Balley, s'est dit honoré de prendre part à cette investiture. Il a affirmé être convaincu que le révérend Tia Germain serait à la hauteur des responsabilités qui lui ont été confiées.

« Vous avez dit des choses qui viennent trancher avec le passé. Vous êtes prêts à apporter à la communauté. Vous êtes prêts à aider. Je n'en doute pas. Le seul conseil que je vous donne, c'est de suivre le chemin de Jésus-Christ. Jésus-Christ lui-même l'a dit : "Je suis le chemin, la vérité et la vie." C'est ce chemin que je vous demande de suivre », a exhorté le maire.

Par ailleurs, il a demandé aux responsables religieux de prier pour le président de la République, Alassane Ouattara, pour le ministre-gouverneur du district autonome d'Abidjan, ainsi que pour le conseil municipal. « C'est important parce que nous avons besoin de sagesse pour pouvoir prendre les bonnes décisions afin d'impacter positivement la vie de nos concitoyens », a-t-il ajouté.

Au cours de la cérémonie, le maire de Koumassi a été fait membre du conseil des sages de l'Apuk par les responsables de l'organisation.

Il faut rappeler que le révérend Tia Germain a été porté à la tête de l'Apuk le jeudi 12 mars 2026, à l'issue de l'assemblée générale élective tenue dans la commune de Koumassi.

Marié et père de quatre enfants, le nouveau président de l'Apuk est également secrétaire national à l'organisation du Conseil national des Églises protestantes et évangéliques de Côte d'Ivoire.