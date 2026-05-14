Cote d'Ivoire: Renforcement de capacités en métrologie - 41 salariés de 24 entreprises certifiés par Codinorm et le FDFP

Financé à hauteur de 44,7 millions de Fcfa, le programme pilote en métrologie de Codinorm et du Fdfp a certifié 41 salariés de 24 entreprises.

Ils sont 41 salariés issus de 24 entreprises membres de l'organisme national de normalisation, Codinorm, à avoir reçu leur certificat en métrologie. Il s'agit de la science de la mesure, qui consiste à gérer les instruments de mesure afin qu'ils fournissent des valeurs fiables.

La remise des certificats de cette formation, organisée par Codinorm en partenariat avec le Fonds de développement de la formation professionnelle (Fdfp), s'est tenue le mardi 12 mai 2026 au Plateau, au cours d'un atelier.

Selon Koumassou Modeste, chef de département chargé des grandes entreprises au Fonds de développement de la formation professionnelle (Fdfp), représentant le directeur général, le projet poursuivait des résultats « ambitieux et mesurables ». Notamment la mise en place d'un système de management de la mesure conforme aux normes ISO, l'amélioration de la précision et de la fiabilité des mesures et, surtout, une progression significative du taux de conformité des entreprises, passant de 34 % en 2024 à environ 70 à 75 % en 2026.

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Ces objectifs traduisent, a-t-il précisé, une « véritable dynamique » de transformation des pratiques industrielles en faveur de la qualité et de la performance. Son coût global, a-t-il affirmé, s'élève à 44,7 millions de Fcfa, répartis comme suit : 24,7 millions sollicités auprès du Fdfp et 20 millions apportés par le promoteur Codinorm.

« Le Fdfp se félicite de cet engagement financier partagé qui témoigne de la volonté des acteurs de co-investir dans le développement des compétences », a-t-il déclaré.

Koumassou Modeste a aussi indiqué que la durée du projet était de six mois : deux mois de formation intensive et quatre mois de coaching et de suivi en entreprise, pour un volume global de 576 heures, soit environ 70 jours.

Pour sa part, Thierry Tapé, directeur de l'appui aux entreprises et de la gestion des projets, représentant le directeur général de Codinorm, a fait savoir que cette formation constitue un programme pilote.

En termes de perspectives et de recommandations à l'issue de l'atelier de restitution des travaux de cette formation, il a annoncé trois points.

En premier lieu, il a évoqué la pérennisation du programme. En deuxième lieu, la possibilité de duplication et d'extension. En troisième lieu, le renforcement de la culture de la métrologie en entreprise.

Enfin, il a adressé ses félicitations au cabinet Couronne Alm pour la qualité de son accompagnement, représenté à cette occasion par la gérante Kouassi Claudia Tella.