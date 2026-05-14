Algérie: Volonté commune de renforcer les relations historiques de fraternité, de solidarité et de soutien mutuel

ALGER — La visite d'Etat effectuée en Algérie par le président de l'Angola, M. Joao Manuel Gonçalves Lourenço, à l'invitation du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a traduit la volonté commune des deux pays de renforcer leurs relations historiques de fraternité, de solidarité et de soutien mutuel, indique mercredi un communiqué conjoint rendu public à l'issue de cette visite, dont voici le texte intégral :

"A l'invitation de Son Excellence Abdelmadjid Tebboune, Président de la République algérienne démocratique et populaire, Son Excellence Joao Manuel Gonçalves Lourenço, Président de la République d'Angola, a effectué une visite d'Etat en Algérie du 11 au 13 mai 2026.

Son Excellence Joao Manuel Gonçalves Lourenço était accompagné de Son Excellence Madame Ana Dias Lourenço, Première Dame de la République d'Angola, ainsi que d'une importante délégation incluant des ministres et de hauts fonctionnaires de l'Etat angolais.

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Cette visite a traduit la volonté commune des deux Chefs d'Etat de renforcer les relations historiques de fraternité, de solidarité et de soutien mutuel entre l'Algérie et l'Angola. Elle reflète également leur attachement partagé aux idéaux de l'unité africaine et leur ambition de promouvoir une coopération renforcée, mutuellement bénéfique, au service du développement et de l'intégration du continent, conformément à l'Agenda 2063 de l'Union africaine.

Les Chefs d'Etat ont souligné la profondeur des liens historiques unissant leurs peuples, forgés dans la lutte commune contre le colonialisme et pour l'émancipation de l'Afrique. Ils ont réaffirmé le caractère exemplaire et privilégié de leurs relations, fondées sur la confiance, la solidarité et la convergence de vues.

Durant la visite, le Président Joao Lourenço s'est recueilli au Sanctuaire des Martyrs à Alger, rendant hommage aux martyrs de la Révolution algérienne, et s'est rendu au Musée du Moudjahid.

Il a visité la station de dessalement de l'eau de mer de Fouka2 dans la Wilaya de Tipaza, le Pôle scientifique et technologique de Sidi Abdallah, Djamaâ El Djazaïr et la base centrale logistique de la première Région militaire.

Son Excellence le Président Joao Lourenço a eu une réunion en tête-à-tête avec Son Excellence le Président Abdelmadjid Tebboune, élargie par la suite aux membres des deux délégations. Il également eu des entretiens avec le Président de l'Assemblée populaire nationale, ainsi que le Premier ministre, et s'est adressé aux membres des deux chambres du Parlement algérien réunies.

Son Excellence le Président Abdelmadjid Tebboune a réitéré ses chaleureuses félicitations au peuple angolais à l'occasion du 50e anniversaire de l'indépendance de l'Angola. Il a exprimé sa reconnaissance pour les distinctions honorifiques décernées à titre posthume aux Présidents Houari Boumediene et Ahmed Ben Bella, ainsi qu'au colonel et ancien ambassadeur, feu Mokhtar Kerkeb, en hommage à leur contribution à la lutte de libération angolaise.

Les Chefs d'Etat ont eu des entretiens approfondis et constructifs, au cours desquels ils ont examiné les perspectives de renforcement de la coopération bilatérale et réaffirmé leur volonté commune de hisser leur partenariat à la hauteur de leurs potentialités, et sont convenus de dynamiser la coopération dans des secteurs stratégiques, notamment les hydrocarbures, l'agriculture, l'industrie pharmaceutique, les énergies renouvelables, les infrastructures, le numérique, la santé, ainsi que l'enseignement supérieur et la formation professionnelle.

Dans ce contexte, l'Algérie a réaffirmé sa disponibilité à accompagner les efforts de développement de l'Angola, notamment à travers la formation des ressources humaines, le partage d'expertise et l'échange d'expériences en diversification économique.

Les Chefs d'Etat ont souligné l'importance de revitaliser les mécanismes institutionnels de coopération, en particulier la Commission mixte bilatérale, dont la prochaine session devra se tenir à Luanda, à une date à convenir par voie diplomatique. Ils ont aussi convenu de renforcer les consultations politiques régulières afin d'assurer une coordination continue, sur les questions d'intérêt commun.

Les Chefs d'Etat ont également salué la perspective de l'ouverture d'une liaison aérienne directe entre Alger et Luanda, qui contribuera à rapprocher les deux peuples et à stimuler le commerce, et ont assisté à la signature de divers Instruments Juridiques de Coopération, couvrant des domaines prioritaires. A cet effet, ils ont mandaté leurs Ambassadeurs respectifs afin d'assurer un suivi rigoureux visant à leur mise en oeuvre effective.

Concernant le dialogue politique bilatéral, les deux Chefs d'Etat ont souligné leur convergence de vues sur les principales questions régionales et internationales. Ils ont également salué la coordination étroite entre leurs diplomaties, illustrée par leur soutien mutuel régulier dans les instances internationales, ainsi que dans les candidatures au sein du système international.

Son Excellence le Président Abdelmadjid Tebboune a félicité le Président Joao Lourenço pour la réussite de sa présidence de l'Union africaine, achevée en février 2026, pour son engagement personnel en faveur de solutions politiques négociées aux crises africaines, ainsi que pour le rôle actif de l'Angola dans les efforts de médiation sur le continent, notamment en Afrique centrale et dans la région des Grands Lacs.

Sur le plan régional et continental, les Chefs d'Etat ont réaffirmé leur engagement à la promotion de la paix, de la sécurité et de la stabilité en Afrique, en privilégiant les solutions africaines aux problèmes africains et en rejetant toute ingérence étrangère.

Les deux parties ont souligné la nécessité de renforcer la coordination africaine face aux défis sécuritaires et à l'expansion du terrorisme, du radicalisme et l'extrémisme violent, notamment dans les zones de tension, en adoptant une approche globale fondée sur le lien entre sécurité et développement.

Les deux Chefs d'Etat ont condamné fermement le terrorisme sous toutes ses formes et réaffirmé leur détermination à renforcer leur coopération dans la lutte contre ce fléau, ainsi que contre la criminalité transnationale organisée.

Dans ce cadre, Son Excellence Joao Manuel Gonçalves Lourenço a salué le rôle de l'Algérie et le leadership de Son Excellence Abdelmadjid Tebboune, en tant que Champion de l'Union africaine pour la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme violent sur le continent.

Elles ont également réaffirmé leur engagement en faveur de l'intégration économique africaine, notamment à travers la mise en oeuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine et la réalisation de projets structurants.

Sur le plan international, les Chefs d'Etat ont réaffirmé leur attachement aux principes du droit international, au multilatéralisme et au droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. Ils ont souligné la nécessité d'une réforme de la gouvernance mondiale, en particulier du Conseil de sécurité des Nations Unies, afin d'assurer une représentation plus équitable de l'Afrique.

S'agissant de la question du Sahara occidental, les deux Chefs d'Etat ont réaffirmé leur attachement au droit du peuple sahraoui à l'autodétermination, conformément aux résolutions pertinentes des Nations Unies et de l'Union africaine, appelant à une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable.

Les deux parties ont exprimé leur profonde préoccupation face à la situation au Moyen-Orient, tout en réaffirmant leur attachement à une solution juste et durable fondée sur la création d'un Etat palestinien indépendant.

Les deux Chefs d'Etat ont salué l'adoption de la résolution historique de l'Assemblée générale des Nations Unies (A/RES/80/250), le 25 mars 2026, qui déclare le commerce transatlantique d'Africains réduits en esclavage et l'esclavage racial comme le «crime le plus grave contre l'humanité» et ont appelé à des réparations justes pour l'Afrique et les descendants d'Africains.

Les deux Chefs d'Etat ont exprimé leur satisfaction quant à la qualité des échanges et aux résultats de cette visite, qui marque une étape importante dans le renforcement du partenariat stratégique entre l'Algérie et l'Angola.

Les deux Chefs d'Etat ont procédé, à l'occasion de cette visite d'Etat, à un échange de distinctions honorifiques, en témoignage de l'estime mutuelle et de leur volonté commune de renforcer les relations de fraternité et de coopération entre les deux pays.

Le Président Joao Lourenço a exprimé sa profonde gratitude pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé ainsi qu'à sa délégation. Il a invité le Président Abdelmadjid Tebboune à effectuer une visite d'Etat en Angola. Le Président Abdelmadjid Tebboune a accepté cette invitation. La date sera fixée par voie diplomatique".