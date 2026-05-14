Afrique: Club Africain - Quatre joueurs absents pour la fête du titre demain

Le Club Africain accueillera, jeudi à partir de 16h00 au stade Hammadi Agrebi de Radès, l'Olympique de Béja dans le cadre de la dernière journée du championnat.

Cette rencontre se déroulera dans une ambiance particulièrement festive pour les supporters du club de Bab Jedid, après le sacre remporté par les Rouge et Blanc.

Pour ce rendez-vous de clôture, le Club Africain devra toutefois composer avec plusieurs absences de poids. L'attaquant Firas Chaouat manquera notamment cette rencontre, après la décision de la Ligue nationale de football professionnel de suspendre provisoirement son activité en attendant sa comparution devant ses instances disciplinaires, à la suite des incidents ayant marqué le dernier derby.

L'entraîneur clubiste sera également privé des services d'Aymen Harzi et de Houssem Ben Ali, suspendus pour accumulation de cartons jaunes, ainsi que du Congolais Philippe Kizumbi, expulsé lors du derby face à l'Espérance Sportive de Tunis.