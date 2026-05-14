Tunisie: Tunis - Des produits alimentaires périmés saisis et détruits lors d'une campagne de contrôle

13 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

La municipalité de Tunis a mené, mercredi, une vaste campagne de contrôle sur le terrain mobilisant les services de la police municipale, de l'hygiène, des autorisations ainsi que le service des abonnements.

Cette opération conjointe a permis la saisie et la destruction de plusieurs denrées alimentaires périmées et impropres à la consommation, indique un communiqué publié par la municipalité.

Les agents ont également procédé à la saisie de chaises et de tables installées en infraction, lesquelles ont été transférées vers le dépôt municipal dédié aux objets confisqués.

Par ailleurs, plusieurs procès-verbaux pour infractions sanitaires ont été dressés. Les contrevenants ont été convoqués afin de compléter les procédures légales engagées à leur encontre, précise la même source.

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