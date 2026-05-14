Tunisie: Tunis - Restrictions de circulation et de stationnement dans plusieurs artères de la capitale

13 Mai 2026
La Presse (Tunis)
Par La Presse

Le ministère de l'Intérieur a annoncé, dans un communiqué publié mercredi 13 mai 2026, une série de mesures de régulation de la circulation à Tunis, comprenant des interdictions de stationnement et de circulation dans plusieurs axes majeurs du centre-ville, à partir de mercredi soir et durant la journée de jeudi.

Selon le communiqué, le stationnement et l'arrêt seront interdits sur l'avenue Bab Jdid, dans sa partie reliant la place de la Jazeera à la rue Souk El Asr, au niveau de la Banque Al Amen, à partir de 22h00 le mercredi 13 mai 2026.

Par ailleurs, la circulation de tous types de véhicules sera totalement interdite le jeudi 14 mai 2026 à partir de 16h00 dans plusieurs rues et avenues de la capitale.

Sont concernées par ces restrictions :

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* l'avenue du 2 Mars, en direction de la place de la Kasbah, ainsi que l'ensemble de l'avenue Bab Jdid ;

* l'avenue Sidi El Béchir, en direction de la place de la Jazeera à partir de la place Bab Alioua ;

* la rue de la Jazeera, à partir de la place Ennasr, avec des itinéraires de déviation recommandés pour les usagers se dirigeant vers la banlieue ouest via l'avenue Bourguiba puis l'avenue de Carthage ;

* l'avenue Jamel Abdel Nasser, à partir de la place de l'Indépendance.

Le ministère de l'Intérieur appelle l'ensemble des usagers de la route à respecter le code de la route ainsi que les consignes des agents de la circulation, soulignant que ces mesures visent à garantir la sécurité et la fluidité du trafic.

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