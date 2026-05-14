Maroc: 70ème anniversaire des FAR - Engagement humanitaire et modernisation soutenue

Le Maroc célèbre ce jeudi avec fierté le 70e anniversaire de la création des Forces Armées Royales (FAR), une institution résolument engagée sur la voie de la modernisation, qui ne cesse d'incarner, sous l'impulsion de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef suprême et Chef d'État-Major Général des FAR, les valeurs suprêmes de loyauté, de discipline et de dévouement.

Cet événement constitue l'occasion de mettre en lumière les avancées majeures accomplies par les FAR, depuis leur création en 1956 par Feu SM le Roi Mohammed V, pour s'ériger en modèle d'efficacité opérationnelle, d'innovation stratégique et de rayonnement international.

Outre leur engagement à défendre la sécurité, la stabilité et l'intégrité territoriale du Royaume, et à protéger la vie, la santé et les biens des citoyens, les FAR continuent de jouer des rôles humanitaires et solidaires, notamment lors de catastrophes naturelles et de circonstances exceptionnelles.

Ainsi, à la suite des intempéries ayant touché plusieurs régions du Royaume en 2026, Sa Majesté le Roi Mohammed VI, Chef Suprême et Chef d'Etat-Major Général des FAR, a donné Ses Hautes Instructions pour une intervention immédiate, à travers la mobilisation d'importants moyens humains et logistiques.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Dans ce cadre, et en coordination avec le ministère de l'Intérieur et les autorités locales, des unités d'intervention ont été déployées, appuyées par les équipements, les matériels et les moyens nécessaires au transport et à l'hébergement des personnes affectées.

Par ailleurs, les FAR ont également poursuivi leur engagement dans un vaste programme de modernisation intégrant le renouvellement des équipements, le renforcement des infrastructures et l'amélioration des conditions sociales de leurs éléments.

En 2026, les FAR ont ainsi franchi une étape importante dans ce processus de modernisation, notamment à travers la réception du deuxième lot de sept hélicoptères de combat Apache AH-64E, dont l'acquisition par le Royaume s'inscrit dans le cadre des Hautes Directives de Sa Majesté le Roi, visant à doter les FAR de dispositifs de pointe ayant démontré leur efficacité sur le terrain.

Force est de constater que cette évolution illustre la stratégie de diversification des partenariats militaires menée par le Maroc, avec une orientation résolue vers la souveraineté industrielle dans le domaine de la défense. A cet effet, le Royaume oeuvre à l'édification d'une industrie militaire nationale, vouée à renforcer sa résilience stratégique.

Sur le plan social, la Haute Sollicitude dont SM le Roi entoure la famille des FAR s'est traduite par d'importantes avancées en matière de logement et d'infrastructures.

Dans ce sens, l'Agence de logements et d'équipements militaires (ALEM) a accordé, au cours de l'exercice 2025, l'aide frontale à plus de 4.000 nouveaux acquéreurs, portant ainsi le nombre cumulé des bénéficiaires répondant aux critères d'éligibilité de ce mécanisme d'appui à l'accession à la propriété à près de 52.000 jusqu'à fin 2025. En outre, les dossiers d'environ 12.000 ménages occupant des habitations insalubres implantées sur des terrains militaires ont été traités, conformément à une démarche sociale et concertée.

De surcroît, environ 5.300 unités de logement de différentes catégories ont également été mises en commercialisation au profit de la clientèle de l'Agence.

Le service militaire n'est pas en reste dans cette dynamique, puisqu'il continue de susciter un fort engouement auprès des jeunes. Véritable école de civisme et d'employabilité, ce service permet à des milliers de jeunes Marocains de bénéficier d'une formation qualifiante favorisant leur insertion socio-professionnelle.

Sur la scène internationale, le Maroc ne cesse de réaffirmer son engagement pour la paix en figurant parmi les premiers contributeurs mondiaux aux opérations de maintien de la paix des Nations unies, à la faveur d'une expertise reconnue en la matière. Dans la foulée, le Centre d'excellence pour les opérations de la paix de Benslimane offre des formations dans plusieurs domaines.

La coopération militaire du Maroc sur le plan international s'illustre également à travers des exercices conjoints d'envergure à l'instar de l'African Lion, organisé conjointement avec les Etats-Unis et plusieurs pays amis. Cette initiative, qui est à sa 22e édition, et tant d'autres, témoignent du rôle croissant du Royaume comme acteur de stabilité régional et partenaire stratégique de premier plan.

Sur le plan académique, l'annonce par Sa Majesté le Roi en 2023 de la création du Centre Royal des études et recherches de défense relevant du Collège Royal de l'enseignement militaire supérieur, a marqué une avancée significative, dans la mesure où cet établissement contribuera à la consécration de l'approche stratégique dans le traitement des problématiques et enjeux du système de défense et de sécurité.

Les FAR se distinguent plus que jamais comme une institution ancrée dans son temps et parfaitement en phase avec les défis contemporains, tout en restant fidèle aux valeurs fondatrices qui ont forgé son identité.

Entre performance opérationnelle, innovation technologique et engagement dans les missions humanitaires et de solidarité, les FAR continuent d'écrire des pages glorieuses de l'histoire militaire marocaine, dans le sillage de leurs constantes immuables et au service de la grandeur du Royaume et de la sécurité de la patrie.