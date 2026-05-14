Afrique: Accès au logement - Le Fonsis lance Kajom Capital pour offrir un toit aux Sénégalais

Résorber durablement le déficit de logements au Sénégal, c'est ce que vise le Fonds souverain d'investissements stratégiques du Sénégal (Fonsis) avec le lancement de l'opération dénommée Kajom Capital. Le mécanisme financier a été présenté mercredi soir, au Collectif des journalistes économiques du Sénégal (Cojes).

Le Sénégal est confronté à une crise structurelle du logement, caractérisée par une inadéquation entre l'offre immobilière, les schémas de financement et les revenus des ménages.

Le déficit de logements est estimé à 500 000 unités en 2025 et la situation pourrait empirer sous l'effet d'une croissance démographique soutenue et d'une urbanisation rapide, en particulier dans la région de Dakar.

Ainsi, dans le cadre des efforts engagés pour régler durablement le déficit de logements au Sénégal, le Fonds souverain d'investissements stratégiques du Sénégal (Fonsis) a lancé l'opération dénommée Kajom Capital.

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« L'accès massif des citoyens à la propriété est un pilier extrêmement important dans tout processus de transformation économique. La mission essentielle du Fonsis, en tant que fonds souverain du Sénégal, c'est de contribuer à accélérer la transformation de l'économie à travers des investissements rentables, stratégiques et à fort impact socio-économique », a soutenu le Directeur général du Fonsis, Babacar Gning, face aux journalistes.

Financer à un horizon de 10 ans, 20 000 logements

En fait, l'objectif de ce projet est de financer à un horizon de 10 ans 20 000 logements, en soutenant une offre diversifiée comprenant la tranche sociale, économique et le moyen standing. Pour 2026, le Fonsis prévoit la mise à disposition des Sénégalais de 200 logements. Cette phase pilote est financée à hauteur de cinq milliards de francs CFA.

« Kajom Capital n'est pas un promoteur immobilier, c'est un instrument financier qui achète en grande quantité des logements et les met en location-vente au profit des bénéficiaires éligibles », a précisé le DG du Fonsis.

Cette approche innovante, explique M. Gning, offre aux ménages, y compris ceux traditionnellement exclus du système bancaire, la possibilité d'accéder à la propriété par le biais de contrats de location-vente de longue durée, sans être obligés de recourir à un prêt bancaire initial.

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Il convient de noter que Kajom Capital est la troisième voie, après l'auto-construction et le prêt hypothécaire. Sa vocation, c'est d'offrir à tous les ménages sénégalais la possibilité de devenir propriétaires de leur logement.

Le dispositif s'adresse donc aux salariés du Sénégal et de la Diaspora ainsi qu'aux professionnels indépendants des secteurs formels et informels, sous réserve de la présentation de revenus réguliers et du respect des critères d'éligibilité et de solvabilité.

Ce projet couvre l'ensemble du territoire national, avec une attention particulière portée aux zones de Dakar, Thiès et Mbour, qui concentrent les plus fortes densités démographiques et présentent les besoins les plus significatifs en matière de financement de logements.