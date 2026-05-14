Sénégal: Ligue 1 - Ibrahim Mbaye offre au PSG son 14e titre de champion de France

14 Mai 2026
Le Soleil (Dakar)
Par Cheikh Ahmed Tidiane Ndome

Ibrahim marque le but de la victoire pour le PSG dans le temps additionnel après l'ouverture du score de K. Kvaratskhelia. Il permet au PSG d'être champion de France et de décrocher ce titre pour la 14e fois.

Pour la 33e journée de Ligue 1, le RC Lens, deuxième du championnat, recevait le tenant du titre, le PSG, 1eᣴ du championnat, ce mercredi 13 mai.

À la 29e minute sur une relance ratée du défenseur sénégalais Malang Sarr, Ousmane Dembélé récupère le ballon et sert K. Kvaratskhelia qui ouvre le score.

Rentré en jeu à la 76e minute à la place de Ousmane Dembélé, Ibrahim Mbaye marque le but du break à la 90+3e minute. Sur une offrande de Désiré Doué à l'entrée de la surface, Ibrahim Mbaye déclenche une frappe puissante du pied droit. Le ballon heurte la barre transversale avant de terminer au fond des filets.

Ce but scelle la victoire du club parisien qui n'avait besoin que d'un point pour remporter le championnat pour la deuxième fois consécutive.

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