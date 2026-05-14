Sénégal: JamSalam - Quand l'art devient un instrument de diplomatie culturelle

Le Club Afrique Développement, en partenariat avec la Fondation Attijariwafa bank et Le Crédit du Sénégal, lance un ambitieux appel à candidatures destiné à de jeunes artistes africains autour d'une résidence artistique panafricaine baptisée « JamSalam ». Derrière cette initiative culturelle se dessine une stratégie plus large : utiliser l'art comme levier de dialogue interculturel, d'influence régionale et de soft power africain.

Toumaï comme symbole d'une origine commune

Le thème choisi « Au nom de Toumaï, espoir de vie » s'appuie sur une figure hautement symbolique : Toumaï, considéré comme l'un des plus anciens ancêtres de l'humanité, découvert au Tchad. Pour les organisateurs, ce choix n'est pas anodin. Il s'agit de : relier l'origine à l'avenir, dépasser les frontières culturelles, et construire un imaginaire africain partagé autour de l'idée d'un destin commun.

Le projet réunira quinze artistes issus de quinze pays africains, du Sénégal à l'Égypte en passant par le Maroc, le Mali ou encore la Tunisie.

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La résidence se tiendra du 15 au 30 juillet 2026 à Al Maqam Tahanaout, près de Marrakech, dans un espace présenté comme un « écrin de sérénité » favorisant la création collective et le dialogue interculturel.

Peinture, sculpture, photographie, art numérique ou installations interactives : les disciplines retenues traduisent une volonté d'ouverture aux nouvelles formes d'expression contemporaines.

Au-delà de la création artistique, le programme insiste fortement sur le vivre-ensemble, la coopération, et la capacité des artistes à porter un message d'espérance.

Un critère présenté comme « non noté mais départageur » attire particulièrement l'attention : l'état d'esprit des candidats. Les organisateurs disent rechercher des profils ouverts, collaboratifs et capables de transcender les logiques identitaires ou excluantes.

Une opération culturelle... mais aussi institutionnelle

Si l'initiative est présentée comme un projet artistique et solidaire, elle révèle également une forte dimension institutionnelle et stratégique. Les oeuvres produites pendant la résidence seront exposées lors du Forum International Afrique Développement, grande plateforme économique du groupe Attijariwafa bank.

Au moins une oeuvre par artiste intégrera ensuite le patrimoine de la Fondation Attijariwafa bank, avec cession explicite des droits patrimoniaux à la banque.

La banque pourra reproduire, transformer, diffuser, exploiter, et utiliser les oeuvres sans limitation de durée ni de territoire dans le cadre de ses communications institutionnelles ou promotionnelles.

Même si les droits moraux des artistes restent officiellement protégés, cette clause pourrait susciter des débats dans les milieux artistiques sur l'équilibre entre visibilité offerte aux créateurs, et contrôle institutionnel des oeuvres produites.

L'art comme nouvel outil de convergence africaine

Le document montre aussi comment les grandes institutions financières africaines investissent désormais le champ culturel pour renforcer leur présence continentale.

Le Club Afrique Développement revendique plus de 25 000 participants issus de 42 pays africains, plus de 33 000 rencontres B2B, et plusieurs forums économiques panafricains organisés ces dernières années.

Avec JamSalam, la logique économique s'étend désormais au terrain symbolique et culturel.

L'objectif implicite semble clair : faire de l'art un vecteur d'intégration africaine complémentaire aux échanges commerciaux et financiers.

Une nouvelle diplomatie culturelle africaine

Cette résidence artistique illustre enfin une évolution plus profonde : l'émergence progressive d'une diplomatie culturelle portée non seulement par les États, mais aussi par les grands groupes bancaires et les fondations privées africaines.

À travers Toumaï, la paix, le dialogue et la création collective, JamSalam tente de construire un récit continental positif dans un contexte africain souvent marqué par les fractures identitaires, les tensions géopolitiques, et les défis économiques.

Reste à savoir si cette initiative parviendra à dépasser le simple événement institutionnel pour produire un véritable espace durable de création et de circulation des imaginaires africains.