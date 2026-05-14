Afrique de l'Ouest: BRVM - Hausse de 128,784 milliards FCFA de la capitalisation du marché des actions ce mercredi 13 mai 2026.

Au terme de la séance de cotation de ce mercredi 13 mai 2026 de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM), la capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une forte hausse de 128,784 milliards FCFA.

Cette capitalisation s'est en effet établie à 15 778,815 milliards FCFA contre 15 650,031 milliards FCFA ce mardi 12 mai 2026. Cette forte augmentation est la conséquence de celle de l'indice BRVM composite qui a gagné 0,82% à 409,50 points contre 406,25 points la veille. Quant à l'indice BRVM 30, il enregistre une hausse de 0,54% à 193,20 points contre 192,16 points la veille. Pour sa part, l'indice BRVM Prestige connait une légère progression de 0,07% à 159,57 points contre 159,46 points précédemment. Quant à l'indice BRVM Principal, il a fortement progressé de 1,89% à 287,08 points contre 281,76 points la veille.

L'indice BRVM Composite Total Return (Indice de rendement global du marché) enregistre une variation positive de 0,82% à 158,14 points contre 156,85 points la veille.

Concernant la capitalisation du marché des obligations, elle connait une baisse de 6,967 milliards, passant de 12 322,203 milliards FCFA le mardi 12 mai 2026 à 12 315,236 milliards FCFA ce mercredi 13 mai 2026.

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La valeur des transactions s'est établie à 1,816 milliard de FCFA contre 1,889 milliards de FCFA la veille.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est occupée respectivement par les titres SETAO Côte d'Ivoire (plus 7,50% 2 795 FCFA), UNILEVER Côte d'Ivoire (plus 7,48% à 60 295 FCFA), Coris Bank International Burkina Faso (plus 7,47% à 18 700 FCFA), Sucrivoire Côte d'Ivoire (plus 7,44% à 2 455 FCFA) et CFAO Côte d'Ivoire (plus 7,25% à 1 480 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est occupé respectivement par les titres Oragroup Togo (moins 6,02% 2 575 FCFA), Servair Abidjan Côte d'Ivoire (moins 4,36% à 2 850 FCFA), SMB Côte d'Ivoire (moins 3,07% à 12 295 FCFA) TotalEnergies Marketing Côte d'Ivoire (moins 2,12% à 2 995 FCFA) et BOA Niger (moins 1,31% à 3 395 FCFA).