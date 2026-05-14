Cote d'Ivoire: Hadj 2026 - Le ministre Vagondo Diomandé et SEM Saad Bin Bakheat Alqathami au chevet des pèlerins ivoiriens

Le départ des pèlerins ivoiriens pour le Hadj 2026 se poursuit dans une atmosphère de ferveur religieuse et de fraternité entre la Côte d'Ivoire et le Royaume d'Arabie saoudite.

Ce mardi 12 mai 2026, au Terminal 2 de l'Aéroport international Félix-Houphouët-Boigny, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, a rendu visite aux pèlerins des 11e et 12e vols en partance pour La Mecque, en compagnie de Saad Bin Bakheat Alqathami.

Avant leur arrivée à l'aéroport, les deux personnalités se sont rendues à l'espace Agora à Port-Bouet, site dédié au rassemblement et à l'encadrement des candidats au pèlerinage avant leur transfert vers l'aéroport. Cette étape a permis de constater le bon déroulement du dispositif organisationnel mis en place par l'État ivoirien pour ce voyage spirituel majeur.

S'adressant aux fidèles, Vagondo Diomandé a transmis les salutations des autorités ivoiriennes, notamment celles du Président de la République, Alassane Ouattara. Il a également formulé des voeux de réussite spirituelle pour leur séjour en Terre sainte.

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« Le Chef de l'Etat m'envoie vous saluer et vous souhaiter un bon pèlerinage. Que toutes vos prières soient exaucées pour le bonheur des Ivoiriens. L'État a mis tout en oeuvre pour le succès du pèlerinage », a-t-il déclaré.

Le ministre a par ailleurs exprimé sa gratitude envers le Royaume saoudien pour les facilités accordées aux pèlerins ivoiriens, invitant l'ambassadeur à transmettre la reconnaissance des autorités ivoiriennes.

Le Hadj, pèlerinage à La Mecque, constitue le cinquième pilier de l'islam. Il est obligatoire, une fois dans la vie, pour tout musulman qui en a les capacités physiques et financières. Chaque année, des millions de fidèles convergent vers les lieux saints pour accomplir ce rite, symbole d'unité, d'égalité et de soumission à Dieu.

Cette édition 2026 est marquée en Côte d'Ivoire par la poursuite de la mise en oeuvre du projet Tarik Makkah (« Route de La Mecque »), une initiative saoudienne visant à simplifier les formalités de voyage des pèlerins. Ce programme permet notamment d'effectuer, depuis le pays de départ, certaines procédures administratives et sécuritaires habituellement réalisées à l'arrivée en Arabie saoudite, réduisant ainsi les délais d'attente et améliorant le confort des voyageurs.

Saad Bin Bakheat Alqathami a salué l'implication du ministre Vagondo Diomandé dans le déploiement de ce projet en Côte d'Ivoire. Selon lui, cette coopération illustre la qualité des relations diplomatiques entre les deux nations.

« Les relations entre la Côte d'Ivoire et l'Arabie saoudite sont solides et se renforcent chaque jour », a affirmé le diplomate saoudien, représentant du Serviteur des Deux Saintes Mosquées.