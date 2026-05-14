Tunisie: Inauguration de la nouvelle Collection d'art du gouvernement du Royaume-Uni sur le thème ' Passage Sûr' à Tunis

TUNIS — La nouvelle Collection d'art du gouvernement du Royaume-Uni, composée de près de 50 œuvres retraçant une période de près de six siècles sous le thème " Safe Passage " (Passage Sûr), a été présentée mercredi soir à la Résidence de l'ambassadeur britannique à Tunis. L'événement s'est déroulé en présence de diplomates, de membres du secteur des arts et de la culture, ainsi que des médias.

Cette collection réunit des oeuvres allant du plus 17ème siècle à nos jours. Elle illustre les relations entre la Tunisie et le Royaume-Uni, a déclaré à l'agence TAP l'ambassadeur du Royaume-Uni, Roddy Drummond. Le titre « Passage sûr » s'explique par le positionnement géographique de la Tunisie, a-t-il ajouté.

Il s'agit, à travers cette collection permanente, de montrer le Royaume-Uni dans toute sa diversité, tout en soulignant le rôle de la culture dans cette région, dont la Tunisie fait partie, comme un cadre pacifique pour tout le monde, a ajouté l'ambassadeur.

Les oeuvres présentées sont celles d'artistes, notamment hollandais et espagnols, qui se sont installés au Royaume-Uni et d'artistes qui sont inspirés de nombreux éléments et pays, dont la Tunisie.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Le titre de la collection « Passage Sûr » fait également référence à l'opéra « Didon et Énée » du compositeur anglais Henry Purcell, tout en étant puisé dans « L'Énéide » du poète romain Virgile.

L'inauguration de cette collection coïncide également avec la présentation, jeudi, de cet opéra à Tunis.

Parmi les oeuvres marquantes de la collection figure l'huile sur toile de Sir James Thornhill, « Dido and Aeneas » du 18ème siècle, inspirée de l'opéra baroque de Purcell.

La collection explore des voyages à travers le temps, la géographie et l'imagination.

Elle couvre six siècles à travers des huiles sur toile, des peintures à l'acrylique, des photographies, des cartes anciennes de l'Afrique du Nord, et notamment une gravure de Petrus Bertius intitulée « Descriptio Regni Tunetani » de 1606, des lithographies ainsi que des telegrams, sans oublier une copie du Traité de paix et de commerce signé entre la Tunisie et le Royaume-Uni par le roi Charles II d'Angleterre et le bey de Tunis le 5 octobre 1662.

Plus d'une dizaine d'oeuvres sont des représentations de la Tunisie, que ce soit à travers des peintures, ou bien une gravure de Tunis de John Keyes Sherwin et une aquarelle de William James Müller du 19ème siècle représentant trois Tunisiens portant des chéchias, dans une ambiance baignée de la lumière de la Tunisie, un pays a inspiré de nombreux artistes du monde.

Pour leur part, la majorité des oeuvres du 21ème siècle de cette collection sont des créations de femmes artistes.

La présentation de cette nouvelle collection permanente à la Résidence du Royaume-Uni a été précédée par la présentation d'extraits choisis de l'opéra « Didon et Énée », interprétés par les artistes de l'Opéra de Tunis qui seront au rendez-vous avec le public dès jeudi.

Cette rencontre entre la musique et le chant baroques, au coeur d'un cadre illuminé par des oeuvres d'art de divers courants réunis le temps d'une soirée à la Résidence de l'ambassadeur du Royaume-Uni, témoigne de la richesse des échanges culturels, commerciaux et artistiques entre la Tunisie et le Royaume-Uni.

Par ailleurs, au vu de sa valeur, cette collection permanente mériterait d'être ouverte au public tunisien dans un espace tel que le Musée d'Art Contemporain (MACAM) à la Cité de la Culture. Cela permettrait à chacun de la découvrir là même où l'opéra Didon et Énée est à l'affiche cette semaine.